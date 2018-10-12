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В полночь остался один в квартире 11-летний ребенок в Бердске

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В полночь остался один в квартире 11-летний ребенок в Бердске

Родители не смогли открыть дверь. Мальчик не реагировал на стук и звонки по телефону. На помощь пришли спасатели.

12.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
В полночь остался один в квартире 11 летний ребенок в Бердске

Спасателям чаще всего приходится деблокировать двери, за которыми остались дети, больные и старики

Около полуночи 10 октября к сотрудникам поисково-спасательного отряда, дислоцированного в Бердске, обратились родители 11-летнего ребенка — он находится один в квартире, двери которой они не могут открыть. Ни на звонки по телефону, ни на стук в дверь ребенок не реагировал.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева, спасателям пришлось почти час деблокировать двери. С ребенком ничего не случилось. Он просто крепко спал, отметила Наталья Андреевна.

Днем 9 октября спасатели выезжали в Микрорайон, чтобы деблокировать двери в квартиру, где проживала одинокая старушка. Тревогу забила пришедшая к своей 88-летней подопечной соцработник. Бабушка не отвечала ни на звонки по телефону, ни на стук в дверь. Сотрудники ПСО деблокировали двери и вошли в квартиру. Бабушку нашли мирно спящей. Пришлось ее разбудить, чтобы узнать, все ли с ней в порядке. От медицинской помощи пенсионерка отказалась.


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(1) Комментарий

  1. Дождь

    Не понимаю, зачем граждане ставят всевозможные защелки, если в доме дети.
    Да даже если нет детей, всякое может случиться.

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