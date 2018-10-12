Ради мусорной свалки изменят границы Бердска
Путин призвал восстанавливать Сирию всему мировому сообществу
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Описторхоз подцепили съевшие «хе» из язя жители Бердска
В полночь остался один в квартире 11-летний ребенок в Бердске
Не понимаю, зачем граждане ставят всевозможные защелки, если в доме дети.
Да даже если нет детей, всякое может случиться.
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