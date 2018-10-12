КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 2-х пер.Белокаменный 89137313888 Ирина
Продам 1-ю студию
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ради мусорной свалки изменят границы Бердска

Путин призвал восстанавливать Сирию всему мировому сообществу

Министр Саратова: 3500 рублей прожиточного минимума достаточно «для минимальных физиологических потребностей»

Похитил 500 млн рублей у дольщиков директор строительной компании в Новосибирске

Духовный поезд не приедет в Бердск в 2018 году

Кражу электричества не выявили у старушки с баснословным счетом в Бердске

Алина Кабаева защитила диссертацию в вузе Санкт-Петербурга

СМИ: Неотделение одного из 4 боковых блоков первой ступени «Союза» стало причиной его крушения

Описторхоз подцепили съевшие «хе» из язя жители Бердска

В полночь остался один в квартире 11-летний ребенок в Бердске

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Министр Саратова: 3500 рублей прожиточного минимума достаточно «для минимальных физиологических потребностей»

Саратовский депутат вызвал чиновницу на «потребительскую дуэль», предложив самой попробовать прожить на такие деньги.(ВИДЕО)

12.10.2018 Фото: скриншот Один комментарий
 
Министр Саратова: 3500 рублей прожиточного минимума достаточно для минимальных физиологических потребностей
На 3,5 тыс. рублей в месяц прожить можно. Сегодня министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила это депутату областной думы от КПРФ Николаю Бондаренко после заседания думской рабочей группы.

На заседании обсуждали грядущее повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Соколова предложила увеличить его всего на 288 рублей, чему депутаты удивились. Они посчитали, что эту цифру нужно повышать не менее, чем на 500 рублей, мотивировав, что цены на продукты растут. Соколова считает эту сумму приемлемой.

После того, как мероприятие закончилось, Бондаренко и Соколова в пустом зале продолжили шумно спорить, на какую сумму человек может прожить в месяц. Министр считает, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей».

Николай Бондаренко настолько удивился такому заявлению, что вызвал ее на «потребительскую дуэль». Он предложил Соколовой попробовать прожить на такие деньги, на что та ответила, что легко. Она приняла вызов и высказалась, что проживет на «макарошках» и фруктах. Бондаренко тоже решил проверить это заявление на себе.
Спор корреспондент «ОМ» снял на видео. Соколова, видя, что ее снимают, уточнила, что общение с депутатом было неформальным, поэтому она приняла вызов не как глава ведомства и официальный представитель областного правительства, а как человек.

Источник: om-saratov.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ради мусорной свалки изменят границы Бердска Путин призвал восстанавливать Сирию всему мировому сообществу Лучших молодых дизайнеров выбрали в Бердске

(1) Комментарий

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика