За подсыпку грязью дорожных ям «по шапке» получил рабочий муниципальной службы в Бердске

Жители дома № 2 на ул. Горького оригинальный способ латания дорог лицезрели вчера11 октября: рабочие засыпали грязь, собранную вдоль бордюров, в имеющиеся дорожные ямы. Бердчане предположили, что сотрудники Центра муниципальных услуг отбывают рабочие часы, экономя на вывозе грязи с дорог.

Директор Центра муниципальных услуг Игорь Сысоев сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что работникам было выдано задание на уборку прилотковой части ( часть между поребриком и асфальтом — прим. ред.) въезда в арку дома №2 на ул. Горького. Однако один рабочий сделал «благое дело», за что получил по шапке.

— Вчера с утра работникам было выдано задание убирать грязь, мусор и смет прилотковой части на вышеуказанном адресе. Трое рабочих с самосвалом и погрузчиком выехали на место и эту работу произвели, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Иванович. — Собранную грязь вывезли на полигон ТБО, но один из сотрудников две минуты складывал эту грязь в глубокую яму. За что он получил взыскание, потому что этого делать нельзя.

Директор ЦМУ отметил, что ничего криминального не произошло. Рабочий думал, что делает благое дело, подсыпая яму грязью. За свою инициативу он уже получил взыскание.

Напомним, что ноу-хау дорожников запечатлел на видео местный житель Николай

-Не знаю, к чему была приурочена сия акция. Но это не было похоже на организованный ремонт дороги. Больше было похоже на распределение рабочих часов — лишь бы чем-то заниматься, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» очевидец. — Ребята в ярких жилетках аккуратно в кучи сгребали с дороги пыль, которая к бордюру прибивается, и раскладывали по ямкам. Рядом трактор стоял. Может, решили, что не стоит кучу грязи куда-то везти, лучше тут же по ямам распихать. Это даже не смешно.

Автор видео: очевидец Николай



Николай отмечает, что заезд во двор с ул. Горького, конечно, требует ремонта, но, говорит, ездить можно. Он полагает, что после проезда нескольких автомобилей, пыль опять разлетится по дороге.