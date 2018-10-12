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Вырубили сосны владельцы коттеджа возле «Метелицы» в Бердске

На место выезжала полиция. По факту ликвидировали три сосны. Две находились на частной территории, третью рядом с домом, срубили ради безопасности.

12.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Ильи Друздина 11 коммент.
 
Вырубили сосны владельцы коттеджа возле «Метелицы» в Бердске

Возле базы «Метелица» ведется санитарная вырубка деревьев

Несколько деревьев вырубили владельцы коттеджа рядом с лыжной базой «Метелица» в Бердске. Неравнодушные жители, посчитав, что вырубка ведется незаконно, 10 октября вызвали на место полицию.

Сосны начали рубить еще 9 октября, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Илья Друздин. Деревья не находились на территории коттеджа — их срубили перед забором, уверил «Курьер. Среда. Бердск» Илья.

— Владельцы коттеджа сказали, что им дали разрешение на вырубку. Но насколько это было законно — непонятно, говорил бердчанин.

По оценке Ильи, было вырублено около шести сосен.

По словам начальника Светланы Шерстобитовой, две сосны спилили на территории коттеджа. Владельцы действовали в рамках закона — деревья находились на их земле.

— У меня есть постановление прокуратуры, где четко прописано: все, что находится на частной территории, на земле, под землей, в рамках федерального закона мы не имеем права даже взять с владельцев бумагу на то, чтобы получить это разрешение, — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Шерстобитова.

В этом году на 414 га леса проводилось лесопатологическое обследование по санитарной безопасности. Работала структура Рослесозащиты. Одна сосна, росшая рядом с коттеджем, была срублена именно в рамках безопасности, пояснила Шерстобитова.

— Никто ничего не нарушил. На месте вырубки ситуацию контролировал специалист, — уверила Светлана Васильевна.


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(11) Комментариев

  1. a.danilov

    «…все, что находится на частной территории, на земле, под землей, в рамках федерального закона мы не имеем права даже взять с владельцев бумагу на то, чтобы получить это разрешение, — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Шерстобитова.» ©

    мда? а владельцам коттеджей совсем другое говорят, что мол никак нельзя, что мол штрафы и прочее. Но, потом как-то решаются вопросы же всё равно.

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    • Аноним

      В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 14 «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения» при рассмотрении дел, связанных с незаконной порубкой, а равно повреждением до степени прекращения роста деревьев, кустарников и лиан (ст. 260 УК РФ), судам необходимо иметь в виду, что предметом преступного посягательства являются деревья, кустарники и лианы, произрастающие на землях лесного фонда, в лесах, не входящих в лесной фонд, на землях транспорта, населенных пунктов (поселений), на землях водного фонда и землях иных категорий. Не являются предметом экологического преступления — деревья и кустарники, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения, за исключением лесозащитных насаждений, — на приусадебных дачных и садовых участках, — ветровальные, буреломные деревья и т.п., если иное не предусмотрено специальными правовыми актами.

      Так что если у вас дача или сельхоз земля — рубите на здоровье и никто слова не скажет.

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    • Аноним

      Крайне важна категория земли.
      Если это городская земля, то вообще сложно вырубать. Даже большие застройщики только через порубочные билеты и с компенсационными посадками.
      А вот если колхоз-совхоз где коров пасут, там хоть что рубить можно.
      А вот про метелицу не в курсе — там СНТ какой нить или что?

      Thumb up 3 Thumb down 1

      • Аноним

        Верно.
        Но у коттеджей около метелицы категория «земли населенных пунктов» под ИЖС.
        Также как и на Южном например.
        Рубить без разрешения они права не имеют!

        На Шерстобитову надо жалобу накатать чтобы проверили соответствие должности — пугру несет по незнанию, либо превышение полномочий явное и вранье!

        А вот Юго-Западный, как и все дачники могут смело рубить чего хотят на своих участках, оформленных в собственность, и слать лесом любого возмущающегося.

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  2. Аноним

    У нас в садовом обществе»Дружба» на микрорайоне,летом срубили 3 березы в коне улицы,вроде даже полицию вызывали,но все замяли,или договорились.Пилили ночью.На месте вырубленных берез-парковка.Никого не нашли.

    Thumb up 20 Thumb down 1

    • Аноним

      Как раз гуляла с собаками,когда пилил березы бородатый мужик из соседнего «Радиста». Потом березы пилил на чурки и на тачке возил к своему 2-х этажному дому у леса.Наверно отапливает дровами.И никто его не поймал?????Ведь полиция была.Наверно знакомые есть в полиции…..

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  3. Аноним

    «Никто ничего не нарушил. На месте вырубки ситуацию контролировал специалист, — уверила Светлана Васильевна.»

    Конец останкам бора в Бердске!

    Thumb up 4 Thumb down 1

  4. Гость

    А это уже известная схема! Сначала «выделяют землю под домики семейного отдыха» или под спорт, туризм, отдых. Криком кричат: ни одно дерево, куст, травинка не пострадают! Потом строятся коттеджи для хитросделанных, рубятся сосны — следом даются комментарии: это всё на своей земле рубят, имеют полное право!
    «Фсёёё-по-закону!» :(

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  5. Аноним

    Власть держит народ за дураков !!Все всё понимают и всё равно делают —россияяяяяне мать вашу

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  6. гость

    да что там три сосны я на позапрошлой неделе с семьёй гулял в районе карьера так там лежала куча свежеспиленных сосен не 2-3 а кубов 30 %) %) %)

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  7. Николай

    Чем от Кокорина и Мамаева отличаются люди вырубающие вековые сосны ? Если разобраться, ничем:
    -пользуясь отсутствие хорошего закона, безприципного представителя городской власти таким как Шерстобитова, ценично плюют в лицо обществу,
    -люди, которые уничтожают деревья (Метелица, Меркурий, ул. Морская и тд) как правило хорошего достатка и «бодаться» с ними себе дороже, легче обосновать с точки зрения безопасности, целесообразности …
    -для этих людей ничего не стоит заплатить мизерный штраф, воткнуть ввиде компенсации несколько веточек в землю и тд.
    Депутатам, прокуратуре извините за выражение, специалистам типа Шерстобитовой легче «спустить собак» на руководство санатория «Сибиряк», которые очистили лес от сухостоя, кустарника (см фото и матерьял Курьер.Среда.Бердск ) продемонстрировать кипучую деятельность, замаскировать деяние людей, которые реально уничтожают природу, портят окружающую среду.

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