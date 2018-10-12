Вырубили сосны владельцы коттеджа возле «Метелицы» в Бердске

Возле базы «Метелица» ведется санитарная вырубка деревьев
Несколько деревьев вырубили владельцы коттеджа рядом с лыжной базой «Метелица» в Бердске. Неравнодушные жители, посчитав, что вырубка ведется незаконно, 10 октября вызвали на место полицию.
Сосны начали рубить еще 9 октября, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Илья Друздин. Деревья не находились на территории коттеджа — их срубили перед забором, уверил «Курьер. Среда. Бердск» Илья.
— Владельцы коттеджа сказали, что им дали разрешение на вырубку. Но насколько это было законно — непонятно, говорил бердчанин.
По оценке Ильи, было вырублено около шести сосен.
По словам начальника Светланы Шерстобитовой, две сосны спилили на территории коттеджа. Владельцы действовали в рамках закона — деревья находились на их земле.
— У меня есть постановление прокуратуры, где четко прописано: все, что находится на частной территории, на земле, под землей, в рамках федерального закона мы не имеем права даже взять с владельцев бумагу на то, чтобы получить это разрешение, — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Шерстобитова.
В этом году на 414 га леса проводилось лесопатологическое обследование по санитарной безопасности. Работала структура Рослесозащиты. Одна сосна, росшая рядом с коттеджем, была срублена именно в рамках безопасности, пояснила Шерстобитова.
— Никто ничего не нарушил. На месте вырубки ситуацию контролировал специалист, — уверила Светлана Васильевна.
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«…все, что находится на частной территории, на земле, под землей, в рамках федерального закона мы не имеем права даже взять с владельцев бумагу на то, чтобы получить это разрешение, — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Шерстобитова.» ©
мда? а владельцам коттеджей совсем другое говорят, что мол никак нельзя, что мол штрафы и прочее. Но, потом как-то решаются вопросы же всё равно.
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В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 14 «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения» при рассмотрении дел, связанных с незаконной порубкой, а равно повреждением до степени прекращения роста деревьев, кустарников и лиан (ст. 260 УК РФ), судам необходимо иметь в виду, что предметом преступного посягательства являются деревья, кустарники и лианы, произрастающие на землях лесного фонда, в лесах, не входящих в лесной фонд, на землях транспорта, населенных пунктов (поселений), на землях водного фонда и землях иных категорий. Не являются предметом экологического преступления — деревья и кустарники, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения, за исключением лесозащитных насаждений, — на приусадебных дачных и садовых участках, — ветровальные, буреломные деревья и т.п., если иное не предусмотрено специальными правовыми актами.
Так что если у вас дача или сельхоз земля — рубите на здоровье и никто слова не скажет.
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Крайне важна категория земли.
Если это городская земля, то вообще сложно вырубать. Даже большие застройщики только через порубочные билеты и с компенсационными посадками.
А вот если колхоз-совхоз где коров пасут, там хоть что рубить можно.
А вот про метелицу не в курсе — там СНТ какой нить или что?
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Верно.
Но у коттеджей около метелицы категория «земли населенных пунктов» под ИЖС.
Также как и на Южном например.
Рубить без разрешения они права не имеют!
На Шерстобитову надо жалобу накатать чтобы проверили соответствие должности — пугру несет по незнанию, либо превышение полномочий явное и вранье!
А вот Юго-Западный, как и все дачники могут смело рубить чего хотят на своих участках, оформленных в собственность, и слать лесом любого возмущающегося.
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У нас в садовом обществе»Дружба» на микрорайоне,летом срубили 3 березы в коне улицы,вроде даже полицию вызывали,но все замяли,или договорились.Пилили ночью.На месте вырубленных берез-парковка.Никого не нашли.
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Как раз гуляла с собаками,когда пилил березы бородатый мужик из соседнего «Радиста». Потом березы пилил на чурки и на тачке возил к своему 2-х этажному дому у леса.Наверно отапливает дровами.И никто его не поймал?????Ведь полиция была.Наверно знакомые есть в полиции…..
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«Никто ничего не нарушил. На месте вырубки ситуацию контролировал специалист, — уверила Светлана Васильевна.»
Конец останкам бора в Бердске!
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А это уже известная схема! Сначала «выделяют землю под домики семейного отдыха» или под спорт, туризм, отдых. Криком кричат: ни одно дерево, куст, травинка не пострадают! Потом строятся коттеджи для хитросделанных, рубятся сосны — следом даются комментарии: это всё на своей земле рубят, имеют полное право!
«Фсёёё-по-закону!»
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Власть держит народ за дураков !!Все всё понимают и всё равно делают —россияяяяяне мать вашу
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да что там три сосны я на позапрошлой неделе с семьёй гулял в районе карьера так там лежала куча свежеспиленных сосен не 2-3 а кубов 30
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Чем от Кокорина и Мамаева отличаются люди вырубающие вековые сосны ? Если разобраться, ничем:
-пользуясь отсутствие хорошего закона, безприципного представителя городской власти таким как Шерстобитова, ценично плюют в лицо обществу,
-люди, которые уничтожают деревья (Метелица, Меркурий, ул. Морская и тд) как правило хорошего достатка и «бодаться» с ними себе дороже, легче обосновать с точки зрения безопасности, целесообразности …
-для этих людей ничего не стоит заплатить мизерный штраф, воткнуть ввиде компенсации несколько веточек в землю и тд.
Депутатам, прокуратуре извините за выражение, специалистам типа Шерстобитовой легче «спустить собак» на руководство санатория «Сибиряк», которые очистили лес от сухостоя, кустарника (см фото и матерьял Курьер.Среда.Бердск ) продемонстрировать кипучую деятельность, замаскировать деяние людей, которые реально уничтожают природу, портят окружающую среду.
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