Вырубили сосны владельцы коттеджа возле «Метелицы» в Бердске

Несколько деревьев вырубили владельцы коттеджа рядом с лыжной базой «Метелица» в Бердске. Неравнодушные жители, посчитав, что вырубка ведется незаконно, 10 октября вызвали на место полицию.

Сосны начали рубить еще 9 октября, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Илья Друздин. Деревья не находились на территории коттеджа — их срубили перед забором, уверил «Курьер. Среда. Бердск» Илья.

— Владельцы коттеджа сказали, что им дали разрешение на вырубку. Но насколько это было законно — непонятно, говорил бердчанин.

По оценке Ильи, было вырублено около шести сосен.

По словам начальника Светланы Шерстобитовой, две сосны спилили на территории коттеджа. Владельцы действовали в рамках закона — деревья находились на их земле.

— У меня есть постановление прокуратуры, где четко прописано: все, что находится на частной территории, на земле, под землей, в рамках федерального закона мы не имеем права даже взять с владельцев бумагу на то, чтобы получить это разрешение, — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Шерстобитова.

В этом году на 414 га леса проводилось лесопатологическое обследование по санитарной безопасности. Работала структура Рослесозащиты. Одна сосна, росшая рядом с коттеджем, была срублена именно в рамках безопасности, пояснила Шерстобитова.

— Никто ничего не нарушил. На месте вырубки ситуацию контролировал специалист, — уверила Светлана Васильевна.