Путин призвал восстанавливать Сирию всему мировому сообществу

Помощь в восстановлении Сирии должна стать совместной задачей мирового сообщества. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств.

По его словам, после «сокрушительного удара по террористическому интернационалу» в Сирии были созданы предпосылки для политического урегулирования. На повестке дня — восстановление разрушенной экономики и инфраструктуры Сирии, а также возвращение миллионов беженцев, «что позволило бы снизить миграционную нагрузку на многие европейские страны».

Бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом российский лидер назвал в числе безусловных приоритетов России, отметив, что именно этот подход лежит в основе действий Москвы по урегулированию острых региональных конфликтов, в том числе — сирийского кризиса. «В Сирии при нашей решающей роли удалось нанести сокрушительный удар по террористическому интернационалу, сохранить государственность страны. На основе итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюции 2254 Совета Безопасности ООН созданы предпосылки для активизации мирных переговоров. Вместе с партнерами по астанинскому формату энергично работаем над формированием межсирийского конституционного комитета», — сказал Путин.

Источник: ТАСС