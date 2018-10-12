КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 2-х пер.Белокаменный 89137313888 Ирина
Продам 1-ю студию
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ради мусорной свалки изменят границы Бердска

Путин призвал восстанавливать Сирию всему мировому сообществу

Министр Саратова: 3500 рублей прожиточного минимума достаточно «для минимальных физиологических потребностей»

Похитил 500 млн рублей у дольщиков директор строительной компании в Новосибирске

Духовный поезд не приедет в Бердск в 2018 году

Кражу электричества не выявили у старушки с баснословным счетом в Бердске

Алина Кабаева защитила диссертацию в вузе Санкт-Петербурга

СМИ: Неотделение одного из 4 боковых блоков первой ступени «Союза» стало причиной его крушения

Описторхоз подцепили съевшие «хе» из язя жители Бердска

В полночь остался один в квартире 11-летний ребенок в Бердске

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Путин призвал восстанавливать Сирию всему мировому сообществу

По словам российского лидера, после военных успехов в борьбе с террористами в Сирии были созданы предпосылки для политического урегулирования.

12.10.2018 Нет комментариев
 
Путин призвал восстанавливать Сирию всему мировому сообществу

Владимир Путин

Помощь в восстановлении Сирии должна стать совместной задачей мирового сообщества. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств.

По его словам, после «сокрушительного удара по террористическому интернационалу» в Сирии были созданы предпосылки для политического урегулирования. На повестке дня — восстановление разрушенной экономики и инфраструктуры Сирии, а также возвращение миллионов беженцев, «что позволило бы снизить миграционную нагрузку на многие европейские страны».

Бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом российский лидер назвал в числе безусловных приоритетов России, отметив, что именно этот подход лежит в основе действий Москвы по урегулированию острых региональных конфликтов, в том числе — сирийского кризиса. «В Сирии при нашей решающей роли удалось нанести сокрушительный удар по террористическому интернационалу, сохранить государственность страны. На основе итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюции 2254 Совета Безопасности ООН созданы предпосылки для активизации мирных переговоров. Вместе с партнерами по астанинскому формату энергично работаем над формированием межсирийского конституционного комитета», — сказал Путин.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ради мусорной свалки изменят границы Бердска Путин призвал восстанавливать Сирию всему мировому сообществу Лучших молодых дизайнеров выбрали в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика