Кремль высказался против раскола в православии

Кремль выступает против шагов, которые приведут к глубокому расколу в мире православия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность принятия Синодом Константинопольского патриархата решения об автокефалии украинской церкви, передает РИА Новости.

«Вы знаете позицию Русской православной церкви относительно этого вопроса и, безусловно, мы не хотели бы, чтобы принимались какие-то шаги, которые ведут к глубокому расколу в мире православия», — сказал Песков.

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры — киевский патриархат и украинская автокефальная православная церковь. В апреле этого года Петр Порошенко написал личное письмо Константинопольскому Патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию украинской православной церкви, которую поддержали представители неканонических киевского патриархата и украинской автокефальной православной церкви.

7 сентября Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине» назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим «решительный протест и глубокое возмущение» и отметил, что действия Константинопольской церкви «являются грубейшим попранием церковных канонов», а затем приостановил сослужение епископата РПЦ с иерархами Константинополя и поминовение патриарха Варфоломея за богослужением.