Выстрелил в голову менеджеру салона сотовой связи грабитель в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, ранившего в голову менеджера салона сотовой связи в ходе разбойного нападения, сообщили в региональном управлении СКР.

Следственным отделом по Октябрьскому району Новосибирска СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело 32-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «з» ч.2 ст.105, п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему).

Предварительно установлено, что 11 октября около 12 часов 20 минут в помещение салона сотовой связи, расположенного по ул. Бориса Богаткова, 206 вошел подозреваемый и попросил показать менеджеров мобильный телефон. После того, как ему было передано устройство, фигурант по уголовному делу достал из сумки пистолет, продемонстрировал сотрудникам магазина и стал удаляться из салона.

24-летний менеджер принял меры к его задержанию, схватил руку, в которой находилось оружие. В это время подозреваемый произвел выстрел из пистолета, которым ранил в голову второго 26-летнего менеджера.

О случившемся было сообщено в полицию и скорую помощь. На место преступления незамедлительно прибыл участковый уполномоченный полиции, который задержал злоумышленника. Им оказался житель Калининского района 1980 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. В настоящее время он доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, а изъятый у него пистолет направлен на экспертизу, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Пострадавшего мужчину сотрудники скорой медицинской помощи доставили в ближайшее медицинское учреждение.

На место происшествия прибыли руководитель и следователи следственного отдела, наиболее опытные следователи-криминалисты регионального следственного управления, сотрудники полиции. В настоящее время продолжается производство осмотра места происшествия, допросы свидетелей, произведена выемка видеозаписи камеры видеонаблюдения, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.