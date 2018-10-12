Молоко зараженных коров может попасть из Омска в Бердск

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области (далее – Минсельхоз НСО) информирует о возникновении на территории Омской области очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота (далее – ЗУД КРС), который вызывается вирусом – разновидностью оспы.
В неблагополучных пунктах проводятся мероприятия в соответствии с требованиями «Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота», утвержденных приказом Минсельхоза России от 05.04.2017 № 166.
В соответствии с указанными правилами молоко, полученное от больных животных, уничтожается.
В связи с возросшей угрозой заноса на территорию Новосибирской области возбудителя ЗУД КРС любое перемещение (в том числе ввоз/вывоз) восприимчивых животных, в соответствии с требованиями Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», должно осуществляться под строгим контролем со стороны государственной ветеринарной службы по согласованным с органами государственного ветеринарного надзора маршрутам и с соблюдением требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных.
Обо всех случаях завоза сельскохозяйственных животных на территорию Новосибирской области владельцам личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств следует сообщать в учреждения государственной ветеринарной службы Новосибирской области.
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