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Ради мусорной свалки изменят границы Бердска

Согласно действующему законодательству полигон ТБО не может находиться в черте населенного пункта. Свалку вынесут за черту города по новому генплану.

12.10.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 11 коммент.
 
Ради мусорной свалки изменят границы Бердска

На бердской свалке нередко происходят возгорания

Предложили внести изменения в границу населенного пункта с целью исключения территории полигона твердых бытовых отходов из границы города разработчик генплана Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», разработчик генплана СибНИИ градостроительства провело презентацию первого этапа проекта 17 августа. Они объяснили, что данный этап посвящен сбору и анализу исходных данных для разработки генплана. Представители СибНИИ градостроительства отметили, в последующих этапах работы над генеральным планом они будут коллегиально рассматривать различные варианты предложений, советоваться, учитывать мнение и общественности, и профессионалов.

Второй этап разработки генплана обсуждали в Бердской горадминистрации 10 октября. Здесь уже рассматривали предложения по жилой застройке, строительстве дорог и другое.

Депутата Елену Белову волновал вопрос об исключении свалки из границы города:

— Не будет ли это означать, что как только мы примем новый генеральный план, полигон будет закрыт. Куда тогда жители будут вывозить мусор?

Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев объяснил, что по действующему законодательству в границах населенного пункта не должно быть полигона твердых бытовых отходов. В данном случае все приводится в соответствие с действующим законодательством. Полигон сохраняется, но только остается за границами населенного пункта.


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(11) Комментариев

  1. В.Шапран

    цитата: «Полигон сохраняется, но только остается за границами населенного пункта».
    %)
    стоп себе думаю! А в чьих границах тогда будет эта свалка? Искитиму она на фиг не нужна. Да и нам тоже. Но вместо решения мусорной проблемы (включая закрытие этой свалки) нам предлагают сделать вид, что её в городе как бы не будет
    :-!

    Thumb up 23 Thumb down 1

    • Аноним

      искитим себе не возьмет
      Бердску проще границы изменить
      так что будет свалка в новосибирском районе — пусть у них голова болит :-D
      А что, изящно: дешево и эффективно ;)

      Thumb up 2 Thumb down 3

  2. Житель Бердска

    Ну просто гениальное решение! Наверное год не спали, все думали, как свалку из города убрать, чтоб не воняла на город.
    Оказывается нет ничего проще — вместо ликвидации проблемы, давайте немного ГОРОД подвинем и вуаля, все по закону.
    Это решение достойно Нобелевской премии по экологии….

    Thumb up 21 Thumb down 0

  3. Никола

    Решение гениальное, но настолько же глупое и подлое по отношению к жителям, которые постоянно страдают от едкого смога, который доносится от этой свалки.

    Thumb up 16 Thumb down 0

  4. Аноним

    Земля под свалкой станет не Бердская, делай там, что хочешь.

    Thumb up 14 Thumb down 0

  5. Иван

    Надеюсь они пошутили.

    Thumb up 4 Thumb down 2

  6. Юрий

    Вечно дымящая свалка на въезде в город рядом с федеральной трассой позор для мэра и всего депутатского корпуса. А формально вывести ее за границу города- чисто по русски:»С глаз долой»

    Thumb up 10 Thumb down 0

  7. Вера

    Интересно получается, а все жители поселка Вега после изменения границ, кем теперь будут? Бердчанами, искитимцами или новосибирцами? Всем теперь в паспортах прописку изменять?

    Thumb up 7 Thumb down 0

  8. Аноним

    Вега отдельное поселение в составе муниципального округа Бердска.

    Thumb up 0 Thumb down 3

    • Аноним

      О как! Никогда у нас небыло своего района! Город есть — территории прилигающей нет! Всё ушло под воду! Ан нет! Оказывается есть! И посёлок Боровой то же?

      Thumb up 1 Thumb down 0

  9. Иван

    Если от Бердска отделили то это не Россия больше?

    Thumb up 0 Thumb down 0

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