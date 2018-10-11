Как можно использовать воинскую часть в Бердске?

Пылью засыпают ямы на дорогах Бердска
30 млн рублей на чистую воду потратит мэрия Бердска
Рябиновую аллею в день визита губернатора высадят в сквере у роддома Бердска
Строить дачу теперь разрешает муниципалитет
Тело задушенной и зарезанной женщины нашли в коллекторе в Искитимском районе
Гроб купца Горохова из Бердска экспонируют в музее погребальной культуры в Новосибирске
Работать всего два срока мэром Новосибирска согласен Локоть
Законно рубят сосны в парке отдыха «Чайка» в Бердске?
Доллар обрушился относительно большинства мировых валют
Авария произошла во время запуска ракеты «Союз» с космонавтами
Как можно использовать воинскую часть?
Мечты конечно, но можно использовать и так:
Стадион здесь нужен, с открытым полем.
Военно-спортивный клуб. Конно-спортивный клуб, а может и ипподром.
Дворец спорта с плавательным бассейном и аквапарком.
Здания и галереи построить для расположения секций по интересам: творческие, технические, интеллектуальные.
То, что требуется для развития детей на перспективу вперёд.
К воинской части ведёт свободная улица, пробок нет, жилья в округе хватает, будет ещё больше.
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Будет закрытый коттеджный поселок и собака с охранником у шлангбаума.
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Зачем шлагбаум? Там же есть КПП! Вот через него и будут фильтровать!
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Так и останется консерва
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Очень необходимо социальное жилье, для многодетных, молодых специалистов, приезжающих в город и т.д.
Там вот, к примеру, сейчас стоят два заброшенных недостроенных здания — вот настоящая халатность и отсутствие настойчивости администраций по отношению к федеральным властям..
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На недострое можно растяжку повесить: Спасибо, Горбачёв!
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