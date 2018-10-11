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Как можно использовать воинскую часть в Бердске?

Свои предложения пишите в комментариях под новостью или позвоните по номеру 3-00-10.

11.10.2018 6 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Марина Волкова:

Я пишу материал о землях Минобороны РФ, воинской части, которая сегодня законсервирована. Поделитесь своим мнением: как можно использовать сегодня воинскую часть в Бердске? Свои предложения пишите в комментариях под новостью или позвоните по номеру 3-00-10. Я с радостью выслушаю ваши пожелания.


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(6) Комментариев

  1. Александр

    Как можно использовать воинскую часть?

    Мечты конечно, но можно использовать и так:
    Стадион здесь нужен, с открытым полем.
    Военно-спортивный клуб. Конно-спортивный клуб, а может и ипподром.
    Дворец спорта с плавательным бассейном и аквапарком.  
    Здания и галереи построить для расположения секций по интересам: творческие, технические, интеллектуальные.  
    То, что требуется для развития детей на перспективу вперёд. 
    К воинской части ведёт свободная улица, пробок нет, жилья в округе хватает, будет ещё больше.

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  2. Аноним

    Так и останется консерва

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  3. Аноним

    Очень необходимо социальное жилье, для многодетных, молодых специалистов, приезжающих в город и т.д.
    Там вот, к примеру, сейчас стоят два заброшенных недостроенных здания — вот настоящая халатность и отсутствие настойчивости администраций по отношению к федеральным властям..

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