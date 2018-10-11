Как можно использовать воинскую часть в Бердске?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала

Я пишу материал о землях Минобороны РФ, воинской части, которая сегодня законсервирована. Поделитесь своим мнением: как можно использовать сегодня воинскую часть в Бердске? Свои предложения пишите в комментариях под новостью или позвоните по номеру 3-00-10. Я с радостью выслушаю ваши пожелания.