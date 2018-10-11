Тело задушенной и зарезанной женщины нашли в коллекторе в Искитимском районе

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела пропавшей женщины в Искитимском районе. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» официальный представитель регионального управления СКР Михаил Третьяков.
Предварительно установлено, что 3 сентября в дневное время трое мужчин и 48-летняя женщина распивали спиртные напитки в частном домовладении поселка Барабка Искитимского района. После застолья хозяин дома лег спать, а 26- и 24-летние мужчины повздорили со своей знакомой.
– В ходе конфликта один из мужчин снял шнурок с ботинка, начал им душить женщину, а второй, взял нож и нанес им колото-резаные ранения по ее телу. Осознав, что потерпевшая скончалась, мужчины вынесли тело из дома и сокрыли в канализационном коллекторе, расположенном неподалеку, – рассказал подробности Третьяков.
Проснувшемуся хозяину дома подозреваемые сообщили, что их знакомая ушла.
По прошествии нескольких дней родственники потерпевшей подали заявление в полицию о ее безвестном исчезновении. Фигуранты по уголовному делу в ходе поисковых мероприятий сообщали, что видели женщину в разных местах, но дальнейшие её поиски результатов не приносили.
В ходе дополнительных оперативно-розыскных мероприятий оперативным сотрудникам межмуниципального отдела полиции МВД России «Искитимский» была установлена причастность мужчин 26- и 24-летних мужчин. При производстве с подозреваемыми следственных действий они указали место сокрытия тела и обстоятельства совершения преступления.
В настоящее время продолжается производство следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд необходимых экспертиз, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
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