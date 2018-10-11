Ветеранов и пенсионеров АО «Искитимцемент» поздравили с Днем пожилых людей

На праздник пригласили представителей старшего поколения, которые посвятили производству многие годы, проявили себя в профессиональной и общественной деятельности, завоевали огромное уважение коллег. Собравшихся поздравили Председатель Совета ветеранов АО «Искитимцемент» Надежда Алексеевна Федоренко и Председатель первичной профсоюзной организации предприятия Владимир Иванович Сеничев. Отметив, что забота о пожилых людях – одно из приоритетных направлений социальной политики завода, они поблагодарили участников встречи за активную гражданскую позицию, искреннюю любовь к родному предприятию, готовность прийти на помощь молодым специалистам.Продолжила торжество концертная программа. На сцене сменяли друг друга танцевальные и вокальные номера в исполнении воспитанников Центра дополнительного образования детей. Выступления подарили зрителям яркие впечатления. После завершения концерта представители старшего поколения получили материальную помощь.Стоит отметить, что представители Совета ветеранов АО «Искитимцемент» приняли участие и в городском празднике, посвященном Международному дню пожилых людей. Торжество «В душе мы молоды всегда» прошло 1 октября в ГДК «Молодость». В фойе дома культуры действовала выставка «Осенняя фантазия»: оформив оригинальную композицию, цементники получили диплом мероприятия.9 октября в рамках декады, посвященной Дню пожилых людей, для членов Совета ветеранов АО «Искитимцемент» организовали поездку в Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило. Цементники любовались лесом в его осеннем убранстве и наблюдали за животными. Вернувшись в Искитим, они поблагодарили руководителей предприятия за возможность посетить зоопарк.