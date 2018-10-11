Гроб купца Горохова из Бердска экспонируют в музее погребальной культуры в Новосибирске

В новосибирском музее погребальной культуры хранится гроб одного из самых известных в Бердске купцов Владимира Горохова.

— Гроб был поднят со дна водохранилища в 2000- х годах и был в ужасном состоянии. Реставраторы провели огромную работу и сейчас он выглядит достаточно презентабельно. Он изготовлен из сплава цинка и олова и на нем изображена пальмовая ветвь, символизирующая восхождение в рай, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» экскурсовод музея мировой погребальной культуры Антон Ломакин.

На специальном оборудовании специалисты музея в течении месяца реставрировали реликвию. Покрыли его защитным слоем и восстановили форму.

Автор видео Елена Белоусова



Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» хранитель фондов бердского историко-художественного музея Наталия Шапенкова, во время поездки в Москву в 1907 Владимир Горохов скоропостижен но скончался и был похоронен на Ваганьковском кладбище. Через месяц прах его перевезли в село Бердское. Его склеп находился на территории храма Сретения Господня до затопления города в середине 50-х годов прошлого века водами Новосибирского водохранилища.

В 2008 году уровень воды в Обском море был ниже обычного, обнажилась часть захоронений, в том числе могила Горохова. В результате археологической экспедиции были подняты останки знаменитого бердчанина и перезахоронены в третий раз на территории кафедрального собора в честь Преображения Господня. Сотни бердчан пришли простились со знаменитым земляком.

«Останки купца Горохова хоронили по православным обычаям. Кости покойного накануне обмыли, переложили в новый гроб. Построили склеп, вмонтировав туда несколько привезенных кирпичей из старой усыпальницы. На отпевание пришли и дети, и взрослые. В могилу гроб с прахом покойного купца опускали приехавшие родственники — правнук Кирилл и праправнук Константин Днепровские. 26-летний Константин, актер московского театра, был удивлен и поражен масштабом и значимостью перезахоронения своего предка.

— Мы ехали на семейное мероприятие, — говорил Константин. — А пришел весь город. Думали, что это важно только для нашей семьи. Оказалось, что для города это целое прошлое». Так писала газета «Курьер. Среда. Бердск» 28 мая 2008 года.

Саркофаг Горохова был передан бердскому историко-художественному музею и некоторое время экспонировался там. Затем он был отправлен на выставку в музей погребальной культуры в Новосибирск, где его можно увидеть сейчас.

Как отметила Наталья Шапенкова, в музее есть практика, что экспонат, подходящий по тематике, может десятилетиями стоять в другом музее, но гроб принадлежит бердскому историко-художественному музею, и в любой момент по требованию, например, на выставку или для чего-то другого, музей его может забрать.

Как уточнили в музее, гроб Горохова — один из феноменальных экспонатов музея мировой погребальной культуры вызывает у посетителей особый интерес. Саркофаг рифленой формы украшен пальмовыми ветвями, ручки с узорами ручной работы хранится в герметичном стеклянном вакуумном коробе, специально изготовленным для этого уникального экспоната.

В Бердске на могиле купца и мецената Владимира Горохова возле Преображенского храма установлено мраморное надгробие на средства, собранные бердчанами. Это память о родоначальнике бердской промышленности, внесшим огромный вклад в развитие и благоустройство города.