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Законно рубят сосны в парке отдыха «Чайка» в Бердске?

Лесхоз не может самовольно ликвидировать деревья. Проекты по вырубке делает федеральный институт.

11.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Ильи Друздина Нет комментариев
 
Законно рубят сосны в парке отдыха «Чайка» в Бердске?

Среди вырубленных деревьев есть и старые, и молодые

Массово вырубают сосны в районе «Чайки» в Бердске. Причем, как большие старые деревья, так и молодые, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Илья Друздин. По словам бердчанина, происходит это в течение года.

— Рубят везде. На бердской лесной даче, на бердском карьере, в районе лыжной базы «Метелица». Причем сосны по программе вырубают спелыми, а среди срубленных есть диаметром примерно 30 см. Деревья вырубает лесхоз. Кто проверяет их сотрудников? Ведь они в лесу могут делать, что хотят. Мне кажется, что не все деревья вырубаются законно, — рассказала Илья.

По словам начальника управления природными ресурсами Светланы Шерстобитовой, материалы лесоустройства на территории бердского лесничества разработаны на 10 лет, делал их институт. Сотрудники института анализируют деревья и каждый год назначают рубку ухода.

— Над этим проектом, ни мы, ни лесхоз не работаем. Работает над ним федеральный институт. Сотрудники просматривают участки леса и на каждый год назначают как вырубку, так и посадку деревьев в разных местах. Лесхоз все деревья вырубает законно. Понимание человека, что если лес не пилят — это хорошо, не показатель. Сотрудники лесхоза — профессионалы своего дела и они коренные бердчане, которые никогда не сделают лесу хуже, — уверила Светлана Васильевна.


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