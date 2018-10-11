Авария произошла во время запуска ракеты «Союз» с космонавтами

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А как проходило освящение ракеты представителями РПЦ?
Все было соблюдено как положено?
Комиссии надо провести проверку по этому случаю.
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Слава богу, что все живы.
Печально, всё это, конечно, соотечественники. Шутка главы Роскосмоса Рогозина про доставку в космос на батутах скоро перестанет быть шуткой. Только вот шутил он про американцев, а с батутами можем остаться мы.
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Толи ещё будет, под мудрым руководством Рогозина Кстати, на кануне, как обычно, ракету освещал поп, будут ли претензии к «ЗАО РПЦ» ?
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Неужели в диверсии обвинят… Бога? Или кадило и святая вода были подменены на фальсификат подлыми шпионами?
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Из текстовой онлайн-трансляции на известном федеральном новостном сайте:
«Спасибо «Роскосмосу» за оперативное информирование о ЧП! Судя по страничке в FB полет проходит штатно. Там уже опубликовали заранее подготовленный ролик об отделении третьей ступени и выходе корабля на орбиту. Стыд!
Тем временем комментатор NASA сообщает, что происходит «баллистическое снижение корабля», в воздух подняты вертолеты чтобы достичь места посадки. Как всегда о ЧП в российской космонавтике узнаем от американцев.»
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