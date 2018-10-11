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Авария произошла во время запуска ракеты «Союз» с космонавтами

Сообщается, что экипаж перешел в режим баллистического спуска. Спасательные команды и вертолеты уже выдвинулись в районы предполагаемого приземления.

11.10.2018 Фото: pixabay 5 коммент.
 
Авария произошла во время запуска ракеты Союз с космонавтами

Авария ракеты «Союз» произошла во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане, сообщил диктор во время трансляции запуска.

«Авария носителя», — сказал диктор во время трансляции пуска. По его словам, экипаж «Союза МС-10» перешел в режим баллистического спуска.

Спасатели прибудут к месту приземления экипажа «Союза» в течение примерно полутора часов. Спасательные команды и вертолеты уже выдвинулись в районы предполагаемого приземления, рассказал диктор.

«Ожидается, что спасательным командам потребуется около 90 минут, чтобы добраться до места предполагаемой посадки космического корабля. Нет обновлений о состоянии космического корабля или экипажа», — сказал диктор.

Источник: ТАСС


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(5) Комментариев

  1. Житель Бердска

    А как проходило освящение ракеты представителями РПЦ?
    Все было соблюдено как положено?
    Комиссии надо провести проверку по этому случаю.

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  2. Никола

    Слава богу, что все живы.

    Печально, всё это, конечно, соотечественники. Шутка главы Роскосмоса Рогозина про доставку в космос на батутах скоро перестанет быть шуткой. Только вот шутил он про американцев, а с батутами можем остаться мы.

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  3. Поросёнок Пётр

    Толи ещё будет, под мудрым руководством Рогозина *UNKNOWN* Кстати, на кануне, как обычно, ракету освещал поп, будут ли претензии к «ЗАО РПЦ» ? ;)

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  4. Никола

    Из текстовой онлайн-трансляции на известном федеральном новостном сайте:
    «Спасибо «Роскосмосу» за оперативное информирование о ЧП! Судя по страничке в FB полет проходит штатно. Там уже опубликовали заранее подготовленный ролик об отделении третьей ступени и выходе корабля на орбиту. Стыд!

    Тем временем комментатор NASA сообщает, что происходит «баллистическое снижение корабля», в воздух подняты вертолеты чтобы достичь места посадки. Как всегда о ЧП в российской космонавтике узнаем от американцев.»

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