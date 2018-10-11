Авария произошла во время запуска ракеты «Союз» с космонавтами

Авария ракеты «Союз» произошла во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане, сообщил диктор во время трансляции запуска.

«Авария носителя», — сказал диктор во время трансляции пуска. По его словам, экипаж «Союза МС-10» перешел в режим баллистического спуска.

Спасатели прибудут к месту приземления экипажа «Союза» в течение примерно полутора часов. Спасательные команды и вертолеты уже выдвинулись в районы предполагаемого приземления, рассказал диктор.

«Ожидается, что спасательным командам потребуется около 90 минут, чтобы добраться до места предполагаемой посадки космического корабля. Нет обновлений о состоянии космического корабля или экипажа», — сказал диктор.

Источник: ТАСС