Работать всего два срока мэром Новосибирска согласен Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал инициативу ограничить возможность работы на этом посту до двух пятилетних сроков подряд. Об этом он сообщил в четверг журналистам.

«Я поддерживаю эти ограничения, так как 10 лет работы — это достаточно серьезный период, за который можно реализовать все замыслы, и это большая нагрузка. Постоянно в таком режиме работать тяжело. Динамизм изменений в городе диктует новые нагрузки, запрос на обновление у местных жителей существует, потому ограничение срока работы мэра — это правильно. Я высказываюсь за то, чтобы внести такие изменения», — сказал Локоть.

Вопрос об ограничении срока работы мэра будет рассмотрен в четверг в Новосибирске на заседании совета депутатов города. В случае одобрения инициативы в устав Новосибирска будут внесены изменения, согласно котором мэр областной столицы может избираться жителями города на 5 лет только два раза подряд.

Глава регионального обкома КПРФ Анатолий Локоть находится на посту мэра Новосибирска четыре года после победы на досрочных выборах в апреле 2014 г., когда он, набрав 43,7% голосов избирателей, с отрывом в 4% опередил действовавшего на тот момент и. о. мэра, единоросса Владимира Знаткова.

Источник: ТАСС