Что это? Тротуар на Рогачева сделали до половины

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаЧто это????!!! Возле дома на Рогачева, 1, сделали тротуар до середины(((((( Никаких признаков , что тротуар будет по всю длину нет. Прошло уже две недели. Это так у нас город облагораживают(((( Фото скину позже…