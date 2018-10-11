Что это? Тротуар на Рогачева сделали до половины

Доллар обрушился относительно большинства мировых валют
Авария произошла во время запуска ракеты «Союз» с космонавтами
Боятся заживо сгореть из-за искрящейся электропроводки после капремонта дома жители Бердске
Фальсификацию и бактерии обнаружили в 20% молока
Индивидуальные счетчики тепла в квартирах могут разрешить в России
Депутаты вписали в Устав города газету «Курьер. Среда. Бердск»
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Следователя Шишкину убили из-за дела о похищении бонусных миль «Аэрофлота»
Ради мусорной свалки изменят границы Бердска