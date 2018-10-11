Следователя Шишкину убили из-за дела о похищении бонусных миль «Аэрофлота»

Как стало известно, застреленная в среду утром следователь управления на транспорте МВД по ЦФО Евгения Шишкина последние полтора года разбиралась с масштабным и сложным уголовным делом преступного сообщества, члены которого специализировались на краже бонусных миль у участников программы лояльности ПАО «Аэрофлот». По некоторым данным, за поступавшими госпоже Шишкиной незадолго до расправы угрозами могли стоять члены этого ОПС. Это позволило участникам расследования квалифицировать убийство как посягательство на жизнь правоохранителя.

По данным близкого к расследованию источника “Ъ”, буквально через два часа после покушения на госпожу Шишкину сотрудники ГСУ СКР по Московской области приехали в офис следственного управления транспортной полиции на улице Расплетина, провели выемку документов в кабинете убитой и допросили всех ее коллег. По предварительным итогам проведенных мероприятий старший помощник руководителя ГСУ Ольга Врадий заявила, что «следствие рассматривает несколько версий совершенного преступления, в том числе связанную со служебной деятельностью следователя».

Вскоре версия о мести за профессиональную деятельность стала уже доминирующей. Об этом в том числе свидетельствовала принятая подмосковными следователями квалификация преступления — не просто убийство (ст. 105 УК РФ), а посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Во второй половине дня глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать дело в ГСУ центрального аппарата комитета.

По данным источников “Ъ”, последние полтора года старший следователь по особо важным делам Шишкина сконцентрировала свои силы на одном, но чрезвычайно сложном уголовном деле организованного киберпреступного сообщества (ст. 210).

Его члены — около двух десятков человек — рассылали СМС-сообщения участникам программы лояльности ПАО «Аэрофлот» Aeroflot Bonus и получали доступ к личным кабинетам клиентов компании, которые по неосторожности вступали с мошенниками в переписку. Затем члены ОПС отключали защитные функции кабинета (СМС-оповещение при входе), получали доступ к накопленным пассажиром бонусам, а затем продавали их в профильных интернет-сообществах желающим приобрести авиабилеты по цене с существенным дисконтом.

Начатое госпожой Шишкиной расследование, по данным близкого к нему источника “Ъ”, продвигалось с большим трудом. Так, например, его участники постоянно спорили, можно ли считать хищением аэрофлотовские мили, строго говоря, не имеющие материальной ценности, и кто в данном случае является потерпевшим — обворованный фактически клиент или авиакомпания — юридический владелец миль. Споры, по данным того же источника, приводили и к конфликтам, вышедшим в итоге за стены следственного кабинета.

Евгении Шишкиной стали поступать звонки с угрозами на мобильный телефон, а в январе этого года неизвестные сожгли ее припаркованный возле дома автомобиль. По этому поводу следователь несколько раз подавала рапорты своему руководству, однако от предложенной ей госзащиты госпожа Шишкина по какой-то причине отказалась. Возможно потому, что разбиравшейся с инцидентами полиции не удалось идентифицировать ни угрожавших, ни поджигателей и, соответственно, установить их связь с фигурантами дела ОПС. Теперь, очевидно, эту же работу придется проделать уже сотрудникам СКР.

Отметим, что однозначно связать убийц госпожи Шишкиной с предполагаемыми членами киберпреступного сообщества пока рано, однако уже сегодня можно утверждать, что исполнители покушения не были профессионалами.

В момент стрельбы они догадались спрятаться от установленных на стене дома видеокамер за листвой дерева, однако убегать стали прямо в их сторону. На съемке, по данным участников расследования, видны двое молодых мужчин, которых вполне смогут опознать свидетели. У киллеров, очевидно, даже не было возможности приобрести заводское оружие — источник “Ъ” предполагает, что в покушении использовался условно-боевой ствол, кустарно переделанный из травматического. Уже после второго выстрела пистолет развалился на части — рукоятка со стволом осталась в руке у стрелка, а затворная рама вместе с боевой пружиной отлетели в кусты. Авария вынудила преступников в спешке ретироваться, а у потерпевшей таким образом оставался реальный шанс выжить. Однако нанесенное ей сквозное ранение в шею привело к обильной и несовместимой с жизнью кровопотере.

Источник: Ъ