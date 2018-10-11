Ради мусорной свалки изменят границы Бердска

Предложили внести изменения в границу населенного пункта с целью исключения территории полигона твердых бытовых отходов из границы города разработчик генплана Бердска.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», разработчик генплана СибНИИ градостроительства провело презентацию первого этапа проекта 17 августа. Они объяснили, что данный этап посвящен сбору и анализу исходных данных для разработки генплана. Представители СибНИИ градостроительства отметили, в последующих этапах работы над генеральным планом они будут коллегиально рассматривать различные варианты предложений, советоваться, учитывать мнение и общественности, и профессионалов.
Второй этап разработки генплана обсуждали в Бердской горадминистрации 10 октября. Здесь уже рассматривали предложения по жилой застройке, строительстве дорог и другое.
Депутата Елену Белову волновал вопрос об исключении свалки из границы города:
— Не будет ли это означать, что как только мы примем новый генеральный план, полигон будет закрыт. Куда тогда жители будут вывозить мусор?
Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев объяснил, что по действующему законодательству в границах населенного пункта не должно быть полигона твердых бытовых отходов. В данном случае все приводится в соответствие с действующим законодательством. Полигон сохраняется, но только остается за границами населенного пункта.
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цитата: «Полигон сохраняется, но только остается за границами населенного пункта».
стоп себе думаю! А в чьих границах тогда будет эта свалка? Искитиму она на фиг не нужна. Да и нам тоже. Но вместо решения мусорной проблемы (включая закрытие этой свалки) нам предлагают сделать вид, что её в городе как бы не будет
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искитим себе не возьмет
Бердску проще границы изменить
так что будет свалка в новосибирском районе — пусть у них голова болит
А что, изящно: дешево и эффективно
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Ну просто гениальное решение! Наверное год не спали, все думали, как свалку из города убрать, чтоб не воняла на город.
Оказывается нет ничего проще — вместо ликвидации проблемы, давайте немного ГОРОД подвинем и вуаля, все по закону.
Это решение достойно Нобелевской премии по экологии….
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Решение гениальное, но настолько же глупое и подлое по отношению к жителям, которые постоянно страдают от едкого смога, который доносится от этой свалки.
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Земля под свалкой станет не Бердская, делай там, что хочешь.
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Надеюсь они пошутили.
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Вечно дымящая свалка на въезде в город рядом с федеральной трассой позор для мэра и всего депутатского корпуса. А формально вывести ее за границу города- чисто по русски:»С глаз долой»
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