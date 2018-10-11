Строить дачу теперь разрешает муниципалитет

С 1 января 2019 года вступают в силу поправки в Градостроительный кодекс, которые серьезно изменят жизнь дачников. В частности, дом на садовом участке теперь можно будет построить только с разрешения муниципальных властей.
Меньше чем через три месяца останутся только два типа земель — садовые и огороднические. На первых построить жилой дом и прописаться в нем можно, а на вторых — нет.
— Если желание начать строительство появилось, необходимо обратиться в орган местного самоуправления с уведомлением, в котором следует указать все параметры дома, — рассказал на конференции в «Российской газете» Александр Беднягин, генеральный директор ГУП МО «МО БТИ». — В ответ человек должен получить подтверждение, что объект соответствует градостроительным нормам. Только после этого можно будет приступать к строительству. А если орган власти не ответил в течение семи дней, то это значит, что строительство согласовано.
Меньше чем через три месяца останутся только два типа земель — садовые и огороднические
Закон также четко ограничивает, какой именно дом можно построить. В нем должно быть не больше трех этажей, его высота не должна превышать 20 метров, и он не должен быть разделен на отдельные объекты недвижимости — квартиры.
Столь подробные критерии нужны были для того, чтобы исключить строительство многоквартирных домов и таунхаусов на садовых землях: такие случаи очень часто встречались в последние годы во многих регионах.
После окончания строительства нужно направить в муниципалитет еще одно уведомление. Однако если незарегистрированный дом есть уже сейчас или будет достроен до 1 марта 2019 года, то зарегистрировать его можно будет всего по двум документам: техническому плану и декларации. «Я советую всем владельцам участков обратить внимание на эту норму, осталось всего пять месяцев до окончания срока ее действия», — сказал Беднягин.
Кроме того, с 1 января 2019 вступает в силу федеральный закон N217-ФЗ, который регулирует отношения внутри садовых некоммерческих товариществ. По словам Никиты Чаплина, первого зампреда Московской областной думы и председателя Союза дачников Подмосковья, он вносит несколько принципиальных новшеств. В частности, теперь платить членские взносы должны все владельцы земельных участков в конкретном садовом товариществе.
— В старом законе не было предусмотрено, что все должны платить. Появились садоводы-индивидуалы, которые пользовались благами СНТ, но не платили членских взносов. Наш опыт показывал, что платят пенсионеры, а новые владельцы участков не платят. Теперь такого не будет. Мы упростили процедуру взыскания долгов с неплательщиков. Теперь председателю товарищества достаточно представить в суд выписку из общего заседания членов СНТ, после чего будет выпущен судебный приказ о взыскании средств, с которым можно будет идти в службу судебных приставов, — заявил он на пресс-конференции в «Российской газете».
Кроме того, упраздняются вступительные взносы, остаются только членские и целевые. Все платежи должны будут вестись в безналичной форме. По словам Чаплина, 60 процентов товариществ уже перешли на банковское обслуживание, что позволяет им тщательнее вести учет общих денег.
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ерунда, где мы, а где Москва…..
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