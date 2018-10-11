Штангисты померятся силами на помосте в Бердске

С 13 по 15 сентября в СК «Кристалл» Бердска состоится первенство по тяжелой атлетике среди спортсменов до 18 лет. Ожидается порядка 70 участников, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

Главные задачи проведения соревнований – это популяризация и развитие тяжелой атлетики, определение уровня физической подготовленности спортсменов, формирование здорового образа жизни, а также привлечение трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой.

Программа соревнований:

13 октября – день приезда, работа мандатной комиссии

с 10.00 до 17.30.

18.00 – совещание представителей команд и заседание судейской коллегии.

14 октября – соревнования

12.00 – Женщины кат. до 48, 53, 58 кг.

14.00 – Парад – открытие.

14.30 – Мужчины в/к до 56, 62 кг.

16.30 — Мужчины в/к до 69 кг.

15 октября 2018 года

11.00 – Женщины кат. до 63, 69 кг.

13.00 – Мужчины до 77 кг.

15.00 — Мужчины до 85 кг.

17.30 — Мужчины до 94 кг.