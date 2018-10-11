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Безопасную дорогу изучают детсадовцы в Бердске

С помощью инспекторов ГИБДД воспитанники детсада «Рябинка» научились читать дорожные знаки и правильно вести себя на дороге.(ФОТО)

11.10.2018 Фото: Полка ДПС по НСО Нет комментариев
 
Безопасную дорогу изучают детсадовцы в Бердске

Переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу

Комплексное познавательное мероприятие «Безопасная дорога детства» по изучению правил движения на улицах и дорогах для воспитанников бердского детского сада «Рябинка» провели педагоги и сотрудники областной Госавтоинспекции.

Дошкольникам старших и подготовительных групп сотрудник Госавтоинспекции Новосибирской области сначала рассказала о средствах обустройства дороги для пешеходов и транспорта, ребята вместе с инспектором говорили о светофорах и дорожных знаках для пешеходов, вспоминали о тех, которые установлены рядом с домом по месту проживания ребят, дружно отгадывая загадки, закрепляли знания о дорожной разметке «Зебра», пешеходных переходах и правилах безопасного перехода улиц.

А в творческой части мероприятия юные участники движения приняли активное участие по изготовлению поделки — аппликации «Мозаика знаков», которую дружно обещали показать родителям и вместе с ними изучить некоторые еще для малышей неизвестные дорожные знаки.

Для закрепления знаний о безопасном движении будущих школьников автоинспектор провела по прилегающим улицам в рамках практического занятия «Пешеход по улице идет».

В пути движения внимание ребят акцентировали на правила движения по тротуару, дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта», «Дети», оборудованные пешеходные переходы с разметкой «Зебра» и светофором, а также на обязательный всесторонний осмотр дороги перед выходом на проезжую часть, даже при зеленом сигнале светофора для пешеходов.

— Юным пешеходам желаем наблюдательности на улицах, постоянного внимания, серьезного отношения к изучению, соблюдению Правил дорожного движения и безопасных маршрутов, — сообщили в руппе по пропаганде областного полка ДПС.


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