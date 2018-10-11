30 млн рублей на чистую воду потратит мэрия Бердска

Бердский Комбинат бытовых услуг объявил аукцион на строительство водовода второго подъема 9 октября. Искусственное сооружение расположат параллельно дороге по улице Космической. Создание нового русла для подачи воды бердчанам обойдется бюджету Бердска в 29 994 685,68 рублей.

Потенциальным участникам конкурса необходимо предоставить обеспечение контракта в размере 15 % от начальной максимальной цены договора — 4 499 202,85 рублей. Аукцион состоится в пятницу, 12 октября.

Директор муниципального Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что потребность в строительстве нового водовода назрела давно: город растет, да и качество нынешней воды оставляет желать лучшего.

-Строительство водовода — это реализация программы «Чистая вода». В программе инвестиционного развития города Бердска это давно было заложено. Делается это для обеспечения города бесперебойной подачи воды. На водозаборе реки Берди качество воды ведь не очень хорошее. Чтобы получить хорошее качество воды нужно провести очень много работы и затратить много денег. Новый водовод эту проблему решит, — уверен Владимир Викторович.

После ввода в эксплуатацию проектируемый участок водовода перейдет в ведение КБУ. Служба обеспечит контроль за рациональным использованием воды, осуществит контроль за техническим состоянием сетей водопровода, обеспечит своевременный и качественный ремонта новых сетей водопровода.

Цена договора включает в себя все расходы подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных договором подряда и описанием объекта закупки: стоимость используемых материалов, изделий и конструкций, расходы на их перевозку, эксплуатацию механизмов, автотранспорта и строительной техники, страхование рисков подрядчика, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, уборку и вывоз мусора, на реализацию мероприятий по организации безопасности дорожного движения, на все виды контроля качества работ и материалов, конструкций, изделий, на устройство, содержание и охрану строительной площадки, расходы за пользование энергоресурсами в период работ.

Подрядная организация должна приступить к работе на следующий день после подписания договора, закончить строительство — до 31 марта 2019 года. Водопровод проложат в земле в основном открытым способом. При переходе через улицы Космическую и Лунную, а также при переходе через автостоянку, водовод проложат закрытым способом.

Выигравшая аукцион компания в рамках заключенного контракта построит водовод из стальных водопроводных с труб, подготовит грунт для работы, установит насосы для водопонижения и водоотлива. Оборудование колодцев разместят с учетом удобства обслуживания, прохода, монтажа и демонтажа арматуры. Для обслуживания арматуры в колодцах предусмотрены стремянки, колодцы на водоводе закроют съемными крышками. На сетях водопровода высота рабочей части колодцев до выступающих конструкций перекрытий составляет не менее 1,8 метров.

Справка:

Водовод — сооружение в виде искусственного русла (канала, трубопровода и т.п.) для подачи воды к месту ее потребления. Водовод берет начало из реки, водохранилища, озера или другого водоема.