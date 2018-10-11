Сбой интернета во всем мире ожидают 11 октября

В связи со сменой криптографических ключей Международной корпорации по управлению доменными именами (ICANN) 11 октября пользователи по всему миру ожидают сбои интернета.

При этом специалисты утверждают, что речь не идет о глобальных проблемах в работе всемирной сети. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН объяснил, что пользователей ждут небольшие сложности в течение 48 часов. Могут наблюдаться проблемы с доступом к части ресурсов, долгая загрузка интернет-страниц.

Часть пользователей может иметь проблемы с выходом в сеть, если пользуются провайдером со старым оборудованием, с не так быстро обновляющимися записями.

При этом явление не будет таким массовым, как ожидается. Предварительно были проведены тестирования, которые показали, что процесс замены ключей создаст минимальные проблемы.

Сама процедура смены криптографических ключей стала необходима в результате существенного развития ежедневно возникающих для инфраструктуры угроз, передают «Известия».