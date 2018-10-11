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Кремль не имеет планов переписывать Конституцию РФ

Высказывание председателя Конституционного суда о недостатках основного закона Песков назвал его личным экспертным мнением.

11.10.2018 Фото: кремлин.ру Один комментарий
 
Кремль не имеет планов переписывать Конституцию РФ
Кремль не ведет работу по подготовке изменений в Конституцию РФ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания председателя Конституционного суда Валерия Зорькина о недостатках основного закона РФ.

«В администрации президента какой-либо работы в этом плане не ведется. Мы, безусловно, воспринимаем это как личную экспертную точку зрения Зорькина, он давно возглавляет Конституционный суд, обладает совершенно гигантским опытом, поэтому это его личное мнение», — сказал Песков журналистам.

Он добавил: «Каких-либо действий в этом русле в администрации президента не предпринимается, никаких изменений и так далее — не готовится».

Так Песков прокомментировал статью Зорькина в «Российской газете», в которой председатель КС выразил мнение о необходимости внесения точечных изменений в действующий закон. Зорькин указывает, в частности, на крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Дыма без огня не бывает. Её и так уже нет. Возврат в 19 век? Круто :-D до мацквы на лошадях :-D

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