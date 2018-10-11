Третий пол в свидетельстве о рождении разрешили указывать в Нью-Йорке

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал положение, по которому разрешается указывать третий пол в свидетельстве о рождении. Об этом в среду сообщает агентство Reuters.

По его данным, де Блазио подписал соответствующее положение во вторник, в результате чего город Нью-Йорк стал пятым в США после штатов Калифорния, Орегон, Вашингтон и Нью-Джерси, где третий пол уже разрешили указывать. Отмечается, что активисты-трансгендеры долгое время настаивали на принятии такой поправки.

На основании принятого положения, как указывает Reuters, люди, которые не могут отнести себя к мужскому либо женскому полу, имеют право подать письменное заявление об изменении записи в графе о половой принадлежности в свидетельстве о рождении на «третий пол». Медицинская справка для подачи заявления не требуется.

В 2014 году власти города Нью-Йорка приняли закон, по которому трансгендеры могут изменять пол с мужского на женский и наоборот в свидетельстве о рождении без обязательной смены имени или проведения соответствующей операции. Однако правительство США разрешает подобные изменения в паспорте только в случае проведения операции по смене пола.

Источник: ТАСС