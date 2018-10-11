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Застрелили следователя по особо важным делам в Подмосковье

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Застрелили следователя по особо важным делам в Подмосковье

Появилось видео с места убийства подполковника Евгении Шишкиной. В СК полагают, что ее могли убить «с целью воспрепятствования профессиональной деятельности».(ВИДЕО)

11.10.2018 Фото: скриншот Нет комментариев
 
Застрелили следователя по особо важным делам в Подмосковье
Следственный комитет опубликовал видео с места убийства следователя МВД по особо важным делам подполковника Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское.

Следователь была убита утром 10 октября. Ее застрелил неизвестный, когда она вышла из подъезда. Шишкина скончалась от ранения в шею. В связи с произошедшим было возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие рассматривает несколько версий случившегося. Одна из них связана со служебной деятельностью убитой. О других версиях не сообщается.

Позднее СК заявил, что появились достаточные основания, которые свидетельствуют о том, что убийство совершено с целью воспрепятствования профессиональной деятельности погибшей. В связи с этим дело было переквалифицировано на ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Видео Россия 24

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело об убийстве старшего следователя полиции в Московской области передано для наиболее полного и объективного расследования в Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Для расследования этого преступления сформирован штаб, в который наряду с сотрудниками Следственного комитета вошли представители МВД и ФСБ России. Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета выехали на место происшествия для участия в проведении следственных действий и оказания помощи в раскрытии преступления.

На данный момент действия неустановленных лиц квалифицируются по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

-Александр Бастрыкин поручил провести комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к совершению преступления, в том числе в кратчайшие сроки назначить необходимые экспертизы, обеспечив тщательное исследование уже изъятых в ходе осмотра места происшествия предметов. Также он дал указание наряду с версией, связанной с воспрепятствованием профессиональной деятельности погибшей, тщательно проверить и иные возможные версии убийства, — заявила Петренко.


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