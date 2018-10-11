Индивидуальные счетчики тепла в квартирах могут разрешить в России

Эти приборы позволят сэкономить на платежах за отопление до 20%.

Инициативу по введению индивидуального учета тепла в квартирах поддержали профильные министерства. Документ внесен в правительство для дальнейшего утверждения, рассказали «Известиям» в Минстрое, информацию подтвердили в Минэнерго. Такие счетчики позволят собственникам самим регулировать температуру в помещениях и существенно экономить на платежах за отопление. Но есть важное условие: в доме должен появиться счетчик общедомового учета тепла. Сегодня можно учитывать показания индивидуальных приборов, только если ими оборудованы все квартиры в доме.

Разработанный Минстроем проект постановления не содержит информацию о конкретном пороге количества квартир, которые должны принять решение об установке индивидуальных счетчиков, рассказали «Известиям» в ведомстве.

— Проект постановления поддержан федеральными органами исполнительной власти и внесен в правительство для его дальнейшего утверждения. Это очень важный для отрасли документ, ожидаемый потребителями, так как он позволит им напрямую влиять на размер своего платежа, — отметили в пресс-службе.

Замглавы Минстроя Андрей Чибис ранее говорил, что каждый человек привык к своему температурному режиму: кто-то готов платить больше, чтобы в квартире было 30°С, а кому-то достаточно 18–20°С.

В Минэнерго подтвердили, что поддерживают документ.

— Мы согласовали с Минстроем данный проект постановления, в том числе с учетом наших правок. В целом считаем, что документ отражает реальные процессы в коммунальных отраслях. Без надлежащего учета невозможно оценить эффективность потребления ресурсов и качественно управлять им, — сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. При этом для использования показаний личных счетчиков необходимо, чтобы дом был обязательно оснащен также общедомовым прибором учета. Это важная особенность, подчеркнули в Минэнерго.

Участники рынка опасаются, что из-за необходимости отдельно оплачивать общедомовые нужды (обогрев подъездов, подсобных помещений) появится риск возникновения новых долгов за ЖКХ, отметил генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. Сейчас эти затраты распределяются между гражданами пропорционально в зависимости от площади квартиры. По горячему водоснабжению и электроэнергии общедомовые нужды учитываются, и там очень большая задолженность, указал эксперт.

Документ также коснется собственников, которые отключились от центрального отопления (например, установили газовую колонку или специальный электроприбор). Владельцы таких помещений будут оплачивать только ту тепловую энергию из системы центрального отопления, которая пошла на обогрев общих мест в доме, рассказали в Минстрое. Алексей Макрушин предупреждает, что в этом случае граждане могут начать чаще отключаться от централизованных систем. Температура в их доме всё равно не упадет до уличной, так как стены останутся теплыми благодаря отоплению от соседей.

По его мнению, предлагаемая инициатива должна касаться либо новостроек, либо домов, в которых решение перейти на такие счетчики приняли на общедомовом собрании. Граждане, которые не хотели зависеть от желания соседей, неоднократно обращались в суды с требованием разрешить им оплату отопления по индивидуальному счетчику. Точку в этом вопросе поставил Конституционный суд, который летом 2018 года встал на сторону жителя Подмосковья: он планировал платить по индивидуальному счетчику, установленному в квартире, тогда как некоторые его соседи по новостройке приборы демонтировали. Суд в результате признал право жильца самостоятельно выбирать способ оплаты.

Индивидуальные счетчики устанавливают преимущественно в новых многоэтажках, где есть система отопления с горизонтальной разводкой труб. В этом случае стояки находятся в подъезде в отдельной шахте, и можно сделать разводку для каждой квартиры. В строящихся домах стоимость этих приборов входит в цену квадратного метра.

— Когда сдается новостройка, зачастую еще нет управляющей компании, которая отвечает за установку таких счетчиков. Дольщики не всегда их забирают. Кроме того, без управляющего порой начинаются хищения. В результате оказывается, что не все помещения снабжены индивидуальными приборами, — рассказала руководитель юридического департамента НП «ЖКХ Контроль» Надежда Тармаева.

В многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию 20 и более лет назад, система отопления — вертикальная. Чтобы установить индивидуальный прибор учета, нужно изменить систему разводки. Но затраты достаточно высоки и срок окупаемости неоправданно длителен, подчеркнул представитель свердловского филиала энергоснабжающей компании «ЭнергосбыТ-Плюс».

Сегодня собственники квартир могут сократить общее потребление тепловой энергии дома, если устанавливают терморегуляторы. Эти устройства позволяют исключить «перетопы» и уменьшить платежи. В среднем дом экономит на отоплении до 20%, отметили в организации. Но максимальный экономический эффект даст установка общедомовой системы автоматического регулирования теплопотребления. Как подсчитал Алексей Макрушин, в этом случае при наличии счетчиков ответственный гражданин сможет платить за тепло на 10–20% меньше.

Источник: iz.ru