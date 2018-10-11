Скончалась из-за отсутствия льготных лекарств 28-летняя пациентка в Саратове

В Саратове по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в результате чего скончалась молодая женщина, возбуждено уголовное дело, сообщили в главке СКР в среду.

Следственными органами СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками одной из поликлиник города Саратова услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, жительница областного центра, являющаяся инвалидом 1 группы, состояла на учете с хроническим заболеванием в одной из поликлиник города. В период с января по май 2018 года медицинским учреждением ей не выписывались льготные рецепты на необходимые лекарственные препараты из-за их отсутствия в аптечных учреждениях в необходимом количестве. В связи с этим потерпевшая приобретала необходимые препараты за счет собственных средств. Впоследствии она утратила финансовую возможность в приобретении лекарств. 10 августа 2018 года у нее резко ухудшилось самочувствие, и она была госпитализирована в одну из больниц города. 14 сентября 2018 года 28-летняя девушка скончалась.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, по чьей вине произошла трагедия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается.