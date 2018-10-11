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Задержали футболистов Кокорина и Мамаева по подозрению в хулиганстве

Полиция возбудила против спортсменов уголовное дело после того, как они избили чиновника. Следствие ходатайствует о мере пресечения обоим. Пока они задержаны на 48 часов.

11.10.2018 Фото: championat.com Один комментарий
 
Задержали футболистов Кокорина и Мамаева по подозрению в хулиганстве

Кокорин и Мамаев

Футболист Павел Мамаев задержан на 48 часов по подозрению в хулиганстве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, Мамаев задержан на 48 часов в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом (УПК). «Он подозревается в хулиганстве (ст. 213 УК РФ)», — сказала Волк.

В МВД также сообщили о задержании Александра Кокорина. «Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве в порядке ст. 91 УПК РФ задержан Александр Кокорин, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Кокорин задержан на 48 часов по подозрению в хулиганстве. По данным источника, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а в четверг следствие планирует уже ходатайствовать о мере пресечения. Это может быть как арест, так и домашний арест.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении футболистов Кокорина и Павла Мамаева по статье «Хулиганство» по факту нападения на чиновника Минпромторга в кафе в центре Москвы. Мамаев также находится в статусе подозреваемого.

По данным правоохранительных органов, первый конфликт с участием футболистов произошел утром 8 октября. Несколько мужчин напали на водителя Mercedes у гостиницы «Пекин». Они избили его, разбили стекло и повредили заднюю дверь автомобиля (машина принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Затем компания переместилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице. Там был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, который попытался успокоить молодых людей, также получил от одного из них удар по лицу.

Кроме того, говорят о причастности Кокорина и Мамаева к избиению водителя журналистки Первого канала. Это случилось, по предварительным данным, за пару часов до инцидента в кафе.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Принято решение никак и ни на каких уровнях не помогать и не спасать Мамаева с Кокориным. Радость от подвернувшейся информационной удачи, которая теперь, по плану, должна закрыть весь осенний негатив, уже разделили в нескольких ведомствах и администрациях.
    https://vk.com/nezugar_vk?w=wall-46268973_9593
    ну да, надо же чем то перекрыть новости о отравителях Скрипаля, тем более уже 3 й фигурант нарисовался -некто Сергей Федотов , о чем сообщает Фонтанка…)

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