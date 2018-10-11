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Шохин: «Лучше Кокорин и Мамаев как проблема, чем Боширов и Петров»

Кудрин предупредил о невыполнимости майского указа Путина при расширении антироссийских санкций.

11.10.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Шохин: Лучше Кокорин и Мамаев как проблема, чем Боширов и Петров

Алексей Кудри

Санкционные проблемы создают риски для темпов роста в ближайшие годы, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании правления РСПП, передает РБК.

Он напомнил о расчетах Центробанка и АКРА, согласно которым расширение санкций может привести к рецессии. «Конечно, это большой вызов для реализации всех целей президента. Поэтому нужно четко знать, что если санкции будут наращиваться, то эти цели, которые поставил президент, будут практически невыполнимы по многим показателям», — сказал Кудрин.

Он подчеркнул, что внешняя политика России должна быть направлена на уменьшение напряженности отношений с другими странами, а также сохранение и снижение санкционного режима, но не наращивание.

«Я так понял, если образно переводить слова Алексея Леонидовича, — лучше Кокорин и Мамаев как проблема, чем Боширов и Петров», — пошутил в ответ президент РСПП Александр Шохин.

Накануне эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) представили пессимистический сценарий макропрогноза. Согласно ему, в случае масштабного расширения антироссийских санкций ВВП по итогам 2019 года может упасть на 2,5%, а средний курс доллара за год может составить 83 руб. Пессимистичный вариант также предусматривает инфляцию 8%, что вдвое больше таргета ВВП, и ключевую ставку на уровне 12%.


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