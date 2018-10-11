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СМИ: Боширов и Петров следили за Скрипалем в Чехии‍

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СМИ: Боширов и Петров следили за Скрипалем в Чехии‍

В октябре 2014 года пара россиян «тайно» бывали в Праге. В то время Скрипаль помогал чешским офицерам искать российских шпионов.

11.10.2018 Фото: © Фото : Metroplitan Police Нет комментариев
 
СМИ: Боширов и Петров следили за Скрипалем в Чехии‍

Обвиняемые властями Великобритании в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юрии россияне Александр Петров и Руслан Боширов в октябре 2014 года тайно посетили Чехию, куда в это же время должен был прибыть и сам Скрипаль для встреч с представителями чешских спецслужб, сообщает в среду пражский Радиожурнал со ссылкой на свои источники в спецслужбах. Запрошенные в этой связи Служба безопасности и Нацуправление по борьбе с оргпреступностью информацию не подтверждают.

«Двое россиян, обвиняемых британской юстицией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, в октябре 2014 года, как выяснил Радиожурнал, тайно посетили Чехию. В это же время здесь должен был находиться и сам Скрипаль, встречавшийся, согласно источникам в спецслужбах, с чешскими офицерами, которым помогал с обнаружением возможных российских шпионов. Источники, от которых Радиожурнал получил эти сведения, убеждены в том, что данная пара россиян уже тогда следила за Скрипалем», — говорится в сообщении.
В нем утверждается, что «это выглядит так, что россияне имели специальную группу и следили за Скрипалем задолго до попытки его убийства».

Как говорится в сообщении, один из подозреваемых, Александр Петров, с 13 по 16 октября 2014 года проживал в гостинице в городе Острава (на северо-востоке Чехии – ред.), а потом перебрался в Прагу. По данным Радиожурнала, другой россиянин, выступающий под именем Руслан Боширов, посетил Прагу 11 октября 2014 года.

По утверждению издания, пребыванием обоих россиян в Чехии позднее занимались как здешние спецслужбы, так и Национальное управление по борьбе с организованной преступностью (НУБОП). «Однако в связи с тем, что по данному делу по всей Европе проходит расследование, никто (в Чехии) не стал эту информацию комментировать», — сообщил Радиожурнал.

«Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) информации подобного типа принципиально не комментирует», — заявил представитель СБИ Ладислав Штиха.

«Наше ведомство не будет предоставлять никакие информации», — ответил на запрос Радиожурнала представитель НУБОП Ярослав Ибегей.

«Вопросы пересечения границы Чехии гражданами иных государств относятся к компетенции соответствующих чешских органов, рекомендуем им адресовать Ваши вопросы», — таким был ответ посольства РФ в Праге на запрос Радиожурнала о пребывании двух вышеуказанных россиян в Чехии.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипаля и его дочери и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. По данным газеты Telegraph, британские следователи установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению Скрипалей.

В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором, а 4 марта в Солсбери они осматривали местные достопримечательности. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности: Солсберийский собор и Олд Сарум.
Ранее Bellingcat опубликовал материал, который содержит «информацию о том, что согласно «базе данных ФМС», Петров и Боширов были агентами ГРУ». Заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что «в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо ещё». Он добавил, что из базы данных миграционной службы невозможно понять, работает ли человек в ГРУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также с критикой встретила материал проекта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы «ошеломляющие». Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

Источник: РИА Новости


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