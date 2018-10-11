Вице-губернатор и министр ЖКХ посмотрят на благоустроенные дворы Бердска

В пятницу с рабочим визитом в Бердск прибудет заместитель главы Новосибирской области Сергей Семка.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-центре городской администрации, вице-губернатор в том числе побывает во дворах, где недавно закончилось благоустройство по президентскому проекту «Комфортная среда».

Вместе с представителями регионального министерства ЖКХ Семка 12 октября посмотрит дворовые территорий по адресам: ул. Горького, 1; ул. Вокзальная, 50А; Северный микрорайон, 20; ул. Лунная, 2.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», возможно, в город приедет непосредственно министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В прошлом году скандал с выполнением работ по «Комфортной среде» между домами №33 и 35 по ул. Ленина стал достоянием всей страны. Замминистра ЖКХ Андрей Чибис в жесткой форме раскритиковал качество работ по укладке асфальта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Это было в ноябре. Мэр Бердска Евгений Шестернин обещал устранить замечания весной 2018 года. Что и было сделано.