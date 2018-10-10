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Перенесут хлебозавод и швейную фабрику из центра Бердска в восточную промзону по новому генплану

На месте предприятий построят жилые высотки и создадут многофункциональную общественно-деловую зону.

10.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 3 коммент.
 
Перенесут хлебозавод и швейную фабрику из центра Бердска в восточную промзону по новому генплану

По словам Светланы Аникиной, разработчики генплана предлагают на территории, прилегающей к бердскому шоссе, сформировать общественно-деловую зону

Основные направления и проектные решения генплана Бердска разработали специалисты СибНИИ градостроительства.

На встрече с чиновниками и депутатами в бердской горадминистрации 10 октября руководитель отдела градостроительного проектирования СибНИИ градостроительства Светлана Аникина сообщила, что определены основные направления развития территории города.

— Сохраняется рекреационное направление развития территории в западной части города. С учетом сложившейся застройки развитие свое получает жилая застройка в южном направлении. Основное развитие промышленной территории касается в большей степени восточной промзоны. Из центральной части мы предлагаем вынести промышленные предприятия. Часть промышленной территории, Бердского хлебокомбината, швейной фабрики «Бердчанка», мы предлагаем освободить и разместить зону многоэтажной жилой застройки с многофункциональной общественно-деловой зоной, — рассказала Аникина.

Специалисты СибНИИ предлагают на территории, прилегающей к бердскому шоссе, сформировать многофункциональную общественно-деловую зону.

Депутат Иван Минин поинтересовался, подготовлены ли площадки для переноса БХК и бердчанки.

По словам Аникиной, они рассматривали возможность переноса предприятий на территорию восточной промзоны.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Только, если вместо хлебокомбината появятся такая «деловая» застройка, как новый рынок., то лучше ничего не делайте
    Если будут возводить такие « здания», то это будет квартал убогой архитектуры
    И потом, там есть старое двухэтажное здание рынка из бетонных блоков
    Ну, обяжите собственника привести фасад в божеский вид !
    По Первомайской кто-то облагородил часть старого сарая( раньше там был мебельный магазин, счас не знаю что) , новая облицовка, новые окна — просто красота. . Молодцы!!!!
    Вот всех так и заставлять это делать, если сами не хотят

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  2. Аноним

    деловой центр здания не менее 30 этажей с парковками и парками, где круглый год лето

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  3. Аноним

    Наконец-то! Территорию бывшего торга еще освободите.

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