Перенесут хлебозавод и швейную фабрику из центра Бердска в восточную промзону по новому генплану

По словам Светланы Аникиной, разработчики генплана предлагают на территории, прилегающей к бердскому шоссе, сформировать общественно-деловую зону
Основные направления и проектные решения генплана Бердска разработали специалисты СибНИИ градостроительства.
На встрече с чиновниками и депутатами в бердской горадминистрации 10 октября руководитель отдела градостроительного проектирования СибНИИ градостроительства Светлана Аникина сообщила, что определены основные направления развития территории города.
— Сохраняется рекреационное направление развития территории в западной части города. С учетом сложившейся застройки развитие свое получает жилая застройка в южном направлении. Основное развитие промышленной территории касается в большей степени восточной промзоны. Из центральной части мы предлагаем вынести промышленные предприятия. Часть промышленной территории, Бердского хлебокомбината, швейной фабрики «Бердчанка», мы предлагаем освободить и разместить зону многоэтажной жилой застройки с многофункциональной общественно-деловой зоной, — рассказала Аникина.
Специалисты СибНИИ предлагают на территории, прилегающей к бердскому шоссе, сформировать многофункциональную общественно-деловую зону.
Депутат Иван Минин поинтересовался, подготовлены ли площадки для переноса БХК и бердчанки.
По словам Аникиной, они рассматривали возможность переноса предприятий на территорию восточной промзоны.
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Только, если вместо хлебокомбината появятся такая «деловая» застройка, как новый рынок., то лучше ничего не делайте
Если будут возводить такие « здания», то это будет квартал убогой архитектуры
И потом, там есть старое двухэтажное здание рынка из бетонных блоков
Ну, обяжите собственника привести фасад в божеский вид !
По Первомайской кто-то облагородил часть старого сарая( раньше там был мебельный магазин, счас не знаю что) , новая облицовка, новые окна — просто красота. . Молодцы!!!!
Вот всех так и заставлять это делать, если сами не хотят
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деловой центр здания не менее 30 этажей с парковками и парками, где круглый год лето
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Наконец-то! Территорию бывшего торга еще освободите.
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