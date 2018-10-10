Перенесут хлебозавод и швейную фабрику из центра Бердска в восточную промзону по новому генплану

Основные направления и проектные решения генплана Бердска разработали специалисты СибНИИ градостроительства.

На встрече с чиновниками и депутатами в бердской горадминистрации 10 октября руководитель отдела градостроительного проектирования СибНИИ градостроительства Светлана Аникина сообщила, что определены основные направления развития территории города.

— Сохраняется рекреационное направление развития территории в западной части города. С учетом сложившейся застройки развитие свое получает жилая застройка в южном направлении. Основное развитие промышленной территории касается в большей степени восточной промзоны. Из центральной части мы предлагаем вынести промышленные предприятия. Часть промышленной территории, Бердского хлебокомбината, швейной фабрики «Бердчанка», мы предлагаем освободить и разместить зону многоэтажной жилой застройки с многофункциональной общественно-деловой зоной, — рассказала Аникина.

Специалисты СибНИИ предлагают на территории, прилегающей к бердскому шоссе, сформировать многофункциональную общественно-деловую зону.

Депутат Иван Минин поинтересовался, подготовлены ли площадки для переноса БХК и бердчанки.

По словам Аникиной, они рассматривали возможность переноса предприятий на территорию восточной промзоны.