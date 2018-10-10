Генплан Бердска: Куда перенесут 5000 частных домов из центра?

Вопросы по разработке второго этапа генерального плана Бердска рассмотрели чиновники и депутаты 10 октября в бердской горадминистрации.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», разработчик генплана СибНИИ градостроительства провело презентацию первого этапа проекта 17 августа. Разработчики объяснили, что данный этап не содержит проектных предложений, он посвящен сбору и анализу исходных данных для разработки генплана. Все сведения о земле, объектах местного значения, функциональном зонировании, существующем землепользовании получены официальным путем из официальных источников. Представители СибНИИ градостроительства отметили, что в дальнейшем, в последующих этапах работы над генеральным планом еще неоднократно они будут коллегиально рассматривать различные варианты предложений, советоваться, учитывать мнение и общественности, и профессионалов, которые работают в исполнительной власти города Бердска.
Руководитель отдела градостроительного проектирования СибНИИ градостроительства Светлана Аникина коротко раскрыла темы планирования транспортной развязки, жилой застройки и другое.
Депутат Иван Минин поинтересовался у Аникиной: если застройка города будет развиваться в южном направлении, центр города так и останется в хибарках?
— Весь центр города задыхается от дыма частного сектора. Что вы предусматриваете в центральной части? — спросил Минин.
По словам Светланы Аникиной, в центральной части города разработчики генплана предусматривали перенос двух промышленных предприятий на восточную промзону. В данном проекте пока частный сектор сохраняется, но вопрос будет прорабатываться дальше — до конца этапа есть время, отметила Аникина.
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Они бы для начала фергану застроили и людей переселили в нормальные дома, а то смотреть противно на эти развалины в центре города.
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Земля вся частная. О чем этот Минин спрашивает. Газ проведи людям и дым уйдет в прошлое
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А может лучше сносить улицу за улицой ?
Выплатить людям деньги за их дома и пусть думают что на эти деньги можно купить , или студию в Раздольно м или студию в Белокаменном . Оценят то как туалет из гнилых досок дадут 300 000 частями и пшел вон .
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Частный сектор это как старые трусы на веревке
7 11
Минин весь Бердскрадиострой профукал. Газифицируй частный сектор и задыхаться не будешь
1 0
Лет через 50 перенесут, не раньше.
0 0
Прям перспективы как у города Нью-Васюки.
У вас этот частный сектор в центральной части города ещё лет триста простоит, и это без учета превышения смертности над рождаемостью, которую мы наблюдаем в последнее время, и неизвестно сколько ещё будем наблюдать, несмотря на объясняемую нам с экранов телевизоров причину как «демографический провал 90х».
Совсем скоро, и мы это уже наблюдаем по темпам голубевского строительства на, вроде бы, неотшибных улицах Суворова-Маркса, многоэтажные дома в Бердске просто перестанут строить за ненадобностью, не то что расселять сараи (а именно это у нас в частном секторе) площадью 300 и более квадратных метров.
1 0
Трусы старые,но зато свои, личные, ни от кого не зависящие, во всех больших и малых городах есть частный сектор
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Лучше Новый Бердск построить,
Аркой мост за речку Бердь;
Там в просторах Таволгана
Жизнь, леса, поля и твердь.
На обход Восточный выйдем,-
Пробки прочь в небытие.
Столько можно там воздвигнуть…,-
Здраво будет житие.
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Почему среди нобелевских лаурятов нет лаурятов?
Потому что наше научное сообщество не пропускает работы поверхностные не имеющие научной ценности, какими являются научные изыскания этого года (мнение академика).
Почему эту «филькину грамоту», которую будут «втюхивать» эти шабашники, не будет являтся генпланом (основным документом)?
Потому что надо начинать с паспорта территории.Паспорт территории — это короткая, сжатая характеристика данной территории (документ, позволяющий определить основные свойства территории). [1]
Паспорт представляет собой систематизированный набор картографических, текстовых, табличных и графических данных, отражающих особенности территориальной организации и параметров всех видов управляемых объектов. Все данные представлены в электронном виде.
Наши руководители готовы выбросить несколько миллионов лишь бы они «состряпали» что-нибудь!
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