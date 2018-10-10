Генплан Бердска: Куда перенесут 5000 частных домов из центра?

Вопросы по разработке второго этапа генерального плана Бердска рассмотрели чиновники и депутаты 10 октября в бердской горадминистрации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», разработчик генплана СибНИИ градостроительства провело презентацию первого этапа проекта 17 августа. Разработчики объяснили, что данный этап не содержит проектных предложений, он посвящен сбору и анализу исходных данных для разработки генплана. Все сведения о земле, объектах местного значения, функциональном зонировании, существующем землепользовании получены официальным путем из официальных источников. Представители СибНИИ градостроительства отметили, что в дальнейшем, в последующих этапах работы над генеральным планом еще неоднократно они будут коллегиально рассматривать различные варианты предложений, советоваться, учитывать мнение и общественности, и профессионалов, которые работают в исполнительной власти города Бердска.

Руководитель отдела градостроительного проектирования СибНИИ градостроительства Светлана Аникина коротко раскрыла темы планирования транспортной развязки, жилой застройки и другое.

Депутат Иван Минин поинтересовался у Аникиной: если застройка города будет развиваться в южном направлении, центр города так и останется в хибарках?

— Весь центр города задыхается от дыма частного сектора. Что вы предусматриваете в центральной части? — спросил Минин.

По словам Светланы Аникиной, в центральной части города разработчики генплана предусматривали перенос двух промышленных предприятий на восточную промзону. В данном проекте пока частный сектор сохраняется, но вопрос будет прорабатываться дальше — до конца этапа есть время, отметила Аникина.