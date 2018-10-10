Подорожало на 41% газомоторное топливо в Новосибирской области за полгода
Изменят ли Конституцию под Владимира Путина?
Генплан Бердска: Куда перенесут 5000 частных домов из центра?
600 тыс. рублей на концерт Гоши Куценко перед детьми-инвалидами собирают в Бердске
Конкурс «Бердская красавица-2019»
Мошенники от имени МЧС вымогают деньги и алкоголь у бизнесменов Новосибирской области
Не уволила прокурора Бердска Генпрокуратура
Больше тратить на бытовые нужды стали россияне в сентябре
Дела по дракам футболистов Кокорина и Мамаева передали в главк МВД
За смерть байкера к 3 годам колонии-поселения приговорил водителя ЗиЛа суд Бердска