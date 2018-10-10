Подорожало на 41% газомоторное топливо в Новосибирской области за полгода

Рост цен на газомоторное топливо в Новосибирской области продолжается шестой месяц подряд — с начала года он составил 41%. Такие данные опубликовал Новосибирскстат.

По данным ведомства, в сентябре средняя потребительская цена на газомоторное топливо в регионе составляла 26,64 рубля (в августе — 24,27 рубля). При этом самые низкие цены в Сибири на этот вид топлива зарегистрированы в Омской области — 23,09 рубля, а самые высокие в Республике Тыва – 33 рубля.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирской области за последний месяц практически не изменились. Стоимость литра АИ-92 сохранилась на уровне 40,21 рубля, АИ-95 подорожал всего на одну копейку до 43,16 рубля, АИ-98 вырос на две копейки — 47,54 рубля, дизельное топливо также подорожало на одну копейку — 45,32 рубля.