Жаль, что закрыли комментарии

В рубрику «Сообщи свои новости» написалОчень жаль, что закрыли для обсуждения новость http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/10/380790-postanovlenie-o-sozyve-sessii-deputatov Постановление о созыве Сессии депутатов. Горожане, много напутствий могут дать депутатам..

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