Жаль, что закрыли комментарии

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10.10.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Губит людей не пиво:
Очень жаль, что закрыли для обсуждения новость http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/10/380790-postanovlenie-o-sozyve-sessii-deputatov Постановление о созыве Сессии депутатов. Горожане, много напутствий могут дать депутатам..

От редакции: Дорогие читатели, мы выиграли конкурс на размещение официальных документов администрации Бердска. При их публикации на сайте, мы комментарии будем закрывать. Но вы сможете оперативно знакомиться с ними в разделе «Документы».


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