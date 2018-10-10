Банк Акцепт повышает финансовую грамотность молодежи

Данный проект создан для повышения образовательного и интеллектуального уровня обучающихся, популяризации науки и научных достижений, развития профориентационных компетенций обучающихся, повышения их готовности к выбору профессии.Банк планирует проводить просветительские мероприятия для молодежи, экскурсии, повышать финансовую грамотность учащихся и способствовать их профориентации, раскрывая все особенности работы на финансовом рынке.