Мошенники от имени МЧС вымогают деньги и алкоголь у бизнесменов Новосибирской области

Стало известно о повторных случаях мошеннических действий неустановленных лиц в отношении представителей бизнеса в Новосибирской области. Подобные факты также зарегистрированы в ряде областей Сибири.
Мошенники обзванивают руководителей коммерческих организаций, представляются именами руководящего состава Главного управления МЧС России по Новосибирской области и в ходе разговора сообщают о якобы предстоящей проверке пожарной безопасности, в том числе с участием «московской комиссии».
Руководителям организаций мошенники грозят крупными административными штрафами или приостановкой деятельности, а взамен на лояльное отношение просят оказать помощь денежными средствами или алкогольной продукцией.
Главное управление МЧС России по Новосибирской области просит жителей быть бдительными и не идти на сделку с преступниками. Сотрудники МЧС не имеют права взимать денежные средства с граждан.
Напоминаем, что сотрудники государственного пожарного надзора при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, а при общении с гражданами обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение.
О фактах нарушений следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, а также на телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области по номеру: 8 (383) 23-99-999.
Для получения консультаций по вопросам пожарной безопасности необходимо обращаться в Главное управление МЧС России по Новосибирской области. С планом предстоящих проверок на 2018 год можно ознакомиться на официальном сайте прокуратуры Новосибирской области.
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