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Мошенники от имени МЧС вымогают деньги и алкоголь у бизнесменов Новосибирской области

Руководителям фирм грозят крупными административными штрафами или приостановкой деятельности. Сотрудники пожнадзора ходят в форме, с удостоверениями и взяток не берут.

10.10.2018 Фото: 54.mchs.gov.ru Нет комментариев
 
Мошенники от имени МЧС вымогают деньги и алкоголь у бизнесменов Новосибирской области
Стало известно о повторных случаях мошеннических действий неустановленных лиц в отношении представителей бизнеса в Новосибирской области. Подобные факты также зарегистрированы в ряде областей Сибири.

Мошенники обзванивают руководителей коммерческих организаций, представляются именами руководящего состава Главного управления МЧС России по Новосибирской области и в ходе разговора сообщают о якобы предстоящей проверке пожарной безопасности, в том числе с участием «московской комиссии».

Руководителям организаций мошенники грозят крупными административными штрафами или приостановкой деятельности, а взамен на лояльное отношение просят оказать помощь денежными средствами или алкогольной продукцией.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области просит жителей быть бдительными и не идти на сделку с преступниками. Сотрудники МЧС не имеют права взимать денежные средства с граждан.

Напоминаем, что сотрудники государственного пожарного надзора при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, а при общении с гражданами обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение.

О фактах нарушений следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, а также на телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области по номеру: 8 (383) 23-99-999.

Для получения консультаций по вопросам пожарной безопасности необходимо обращаться в Главное управление МЧС России по Новосибирской области. С планом предстоящих проверок на 2018 год можно ознакомиться на официальном сайте прокуратуры Новосибирской области.

Источник: МЧС по НСО


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