Больше тратить на бытовые нужды стали россияне в сентябре

Общие повседневные расходы россиян в сентябре выросли относительно августовских показателей на 1,3%, что значительно превосходит месячную инфляцию в размере 0,2%. В годовом выражении рост составил всего 1,9%, что почти вдвое не дотягивает до накопленной за этот период инфляции в 3,4%. Таким образом, реальные, то есть очищенные от инфляции, траты россиян в сентябре оказались ниже аналогичных показателей всех предыдущих лет наблюдений за исключением только 2012 года. Согласно официальным данным, в сентябре отмечался рост цен на непродовольственные товары и даже на продукты, если не учитывать всё ещё сезонно дешёвые большинство овощей и фруктов. Фактор выросших цен тут же отразился и на величине среднего чека, который прибавил за месяц почти 5%, и на общих расходах в целом.

Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel*, общие повседневные расходы россиян в сентябре выросли относительно августовских показателей на 1,3%, что значительно превосходит месячную инфляцию в размере 0,2%, рассчитанную Росстатом. Относительно же сентября прошлого года совокупные ежедневные траты наших соотечественников увеличились куда скромнее – всего на 1,9%, что почти вдвое не дотягивает до накопленной за этот период инфляции в 3,4% (см. Гистограмму 1).

Гистограмма 1. Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – сентябрь 2018.



100% = январь 2012 года

Источник: Romir Scan Panel, сентябрь 2018

Таким образом, реальные, то есть очищенные от инфляции, траты россиян в сентябре оказались ниже аналогичных показателей всех предыдущих лет наблюдений за исключением только 2012 года (см. Гистограмму 2).

Гистограмма 2. Динамика реальных («очищенных» от инфляции) повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – сентябрь 2018.



100% = январь 2012 года

Источник: Romir Scan Panel, сентябрь 2018

Рост повседневных трат в сентябре представляется традиционным после летнего спада. Вместе с тем, согласно официальным отчётам, в начале осени в целом цены начали расти. Так, на 0,4% подорожали непродовольственные товары. Продукты же в общей сложности подешевели в месячном разрезе на 0,1% за счет продолжающегося сезонного фактора низких цен на большинство овощей и фруктов. Однако помидоры и огурцы, а также апельсины и лимоны уже начали прибавлять в цене. В октябре сезонный фактор наверняка сойдёт на нет. Уже сейчас без учёта плодоовощной продукции цены на продукты выросли за месяц на 0,7% — дорожали яйца, мясо и птица, сахар и хлеб.

Таким образом, рост цен уже сказался на величине среднего чека, который в сентябре прибавил сразу 4,8% относительно августа. При таком ощутимом изменении размера среднего чека на фоне скромного роста общих расходов можно говорить о том, что россияне уже ощутили рост цен и не смогли ему противостоять. Сентябрь потребовал расходов, в частности, на непродовольственные товары. Доля продуктов в общей корзине затрат в сентябре снизилась до 50,2% с 51% в августе.

Регионы

В сентябре наибольший рост расходов продемонстрировали жители Центрального округа страны, увеличив свои траты сразу на 3,5% относительно предыдущего месяца. Совсем немного по темпам прироста общих трат от них отстали соседи из северо-западного региона – там сентябрьский рост составил 3,1%. В плюсе также оказались расходы жителей Сибири – рост составил 2,5%. В остальных же регионах в сентябре повседневные расходы потребителей сократились: на юге страны на -5,7%, на Урале – на -5,6%, в Приволжском округе – на -2,9%.

В разрезе года рост расходов был зафиксирован в СЗФО на 6,5% и в Сибири на 1,2%. В Центральном округе сентябрьские расходы остались на уровне первого осеннего месяца прошлого года. В остальных регионах отмечается снижение трат. Так, за год жители Урала сократили свои расходы на -6,3%, в Приволжском округе – на -1,8%, в Южном – на -1,2%.

Города

Росту расходов в центре и на северо-западе страны способствовали повышенные траты жителей обеих столиц. Так, в сентябре покупательская активность в Москве выросла сразу на 8,3% по сравнению с августом, а в Питере – на 3%. В разрезе года, правда, москвичи показали более скромный рост расходов (2,1%), чем жители северной столицы (9,6%).

В остальных же миллионниках за месяц расходы жителей сократились на -1,4%, хотя относительно сентября прошлого года выросли на 2,2%. В пятисоттысячниках картина ещё более печальная. В этом типе городов за месяц расходы сократились на -0,8%, а за год – на -5,6%. Только в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек и за месяц, и за год рост расходов составил 0,5%. Однако этот рост практически нивелируется на фоне инфляции.

Доходные группы

В сентябре общий рост расходов обеспечили россияне со средними (2%) и высокими (2,7%) доходами. Низкодоходники же, наоборот, сократили свои траты на -7%. Относительно же сентября прошлого года расходы низко- и среднедоходников остались на прежнем уровне. Рост показали только высокодоходники, расходы которых относительно сентября прошлого года выросли на скромные 2%.

* Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением 10 тысяч человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

Источник: Ромир