За смерть байкера к 3 годам колонии-поселения приговорил водителя ЗиЛа суд Бердска

Бердский городской суд сегодня, 10 октября, вынес приговор в отношении водителя муниципального ЗиЛа, который сбил насмерть 26-летнего байкера в прошлом году. В июле 2017-го мотоциклисту разнесло голову о железный кузов самосвала.

— Обвиняемому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с запретом управления транспортными средствами на два года, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского горсуда Наталья Сафронова.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 21 сентября бердский суд приступил к прениям сторон по уголовному делу о смертельном ДТП с участием самосвала муниципального Комбината бытовых услуг, в котором погиб мотоциклист.

Видео страшной аварии появилось в ВКонтакте



Напомним, что авария с трагическими последствиями произошла 6 июля 2017 года на ул. Промышленной в Бердске. У самых ворот КБУ мотоцикл на высокой скорости врезался в поворачивающий ЗиЛ. Грузовик заезжал в ворота КБУ и не пропустил мотоциклиста, хотя должен был это сделать. Этой версии придерживалось обвинение. Виновному грозило до 5 лет колонии.

Потерпевшая сторона требовала компенсации морального вреда. Это будет решаться в гражданском процессе.

Справка

По Уголовному кодексу водителю ЗиЛа грозило наказание: принудительные работы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.