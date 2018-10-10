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Постановление о созыве Сессии депутатов

Созвать внеочередную сессию Совета депутатов города Бердска четвертого созыва 11 октября 2018 года в 10-00 часов.

10.10.2018 Нет комментариев
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2018 №24

О созыве внеочередной сессии Совета депутатов
города Бердска четвертого созыва

На основании обращения и.о. Главы города Бердска Захарова В.Н.
(вх. письмо от 03.10.18 № 87с) о созыве внеочередной сессии Совета депутатов
города Бердска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать внеочередную сессию Совета депутатов города Бердска четвертого созыва
11 октября 2018 года в 10-00 часов.
2. Предложить на рассмотрение сессии вопрос «Об отмене решения Совета депутатов
города Бердска от 20.09.2018 №190 «О внесении изменений в Устав города Бердска».
3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в общедоступных местах, определённых статьей 25.1 Устава города Бердска, и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

В.Г. Бадьин


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