Постановление о созыве Сессии депутатов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКАЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2018 №24

О созыве внеочередной сессии Совета депутатов

города Бердска четвертого созыва

На основании обращения и.о. Главы города Бердска Захарова В.Н.

(вх. письмо от 03.10.18 № 87с) о созыве внеочередной сессии Совета депутатов

города Бердска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать внеочередную сессию Совета депутатов города Бердска четвертого созыва

11 октября 2018 года в 10-00 часов.

2. Предложить на рассмотрение сессии вопрос «Об отмене решения Совета депутатов

города Бердска от 20.09.2018 №190 «О внесении изменений в Устав города Бердска».

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в общедоступных местах, определённых статьей 25.1 Устава города Бердска, и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

В.Г. Бадьин