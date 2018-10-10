Объявления с призывом не жечь траву на дачах развесят на остановках в Бердске

Сводку о пожарах за неделю озвучил на совещании чиновников 8 октября начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

За неделю произошло четыре пожара. Вечером 5 октября сгорел дом, гараж и автомобиль по ул. 8 Марта. Из-за плотной застройки огонь перекинулся на соседний участок и уничтожил крышу дома и надворные постройки. В садовом обществе «Вега-3» 6 октября из-за неправильной разделки печи огнем была уничтожена баня. В этот же день на ул. Ленина из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица в пожаре сгорели сараи на площади 108 кв. м. Повреждены карниз и оконные проемы дома №25 по ул. Ленина.

Утром 8 октября в частном доме по ул. 8 Марта в результате пожара повреждена крыша дома и надворные постройки на общей площади 200 кв.м. На пожаре погибла 72-летняя бердчанка.

Автор видео Галина Панчева



Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что завершается дачный сезон. Поинтересовался у Степоненкова, есть ли какие-то замечания и необходимость усилить работу по мерам пожарной безопасности, связанной с уничтожением сухостоя.

Пожарные проводят рейды. Люди убирают участки, жгут траву, в основном, в бочках, грубых нарушений не выявлено, отметил Степоненков.

Первая задача — это информационная, подчеркнул мэр. Нужно расклеить объявления в пассажирском транспорте, на остановках. Сделать обращение к жителям. Началась ветреная погода. Нужно думать о безопасности.