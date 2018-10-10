КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ком квартиру в центре
Продам СТУДИЮ
Продам 2-комнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам комнату 89137313888 Ирина
Продам 3х комнатную квартиру в Центре!
Продам 1 комнатную квартиру в Бердском санатории!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За смерть байкера к 3 годам колонии-поселения приговорил водителя ЗиЛа суд Бердска

Создание детсадов на рабочих местах поддерживают 74% жителей Новосибирска

Толстым туристам запретили ездить на ослах в Греции

Объявления с призывом не жечь траву на дачах развесят на остановках в Бердске

Украинцы стали меньше ненавидеть Россию

Развиваем ребенка

Травмы получили 10 детей в 10 ДТП с начала года на дорогах Бердска

ОСАГО подорожает сильнее ожидаемого в 2019 году

Производить российское оружие‍ хотят в США

Еду в гараж: Высадил из автобуса №5 вечером двух девочек водитель в Бердске

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Объявления с призывом не жечь траву на дачах развесят на остановках в Бердске

Наступила ветреная погода, и сжигание травы может привести к пожарам. (ВИДЕО)

10.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Объявления с призывом не жечь траву на дачах развесят на остановках в Бердске

Сжигание травы может привести к пожарам

Сводку о пожарах за неделю озвучил на совещании чиновников 8 октября начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

За неделю произошло четыре пожара. Вечером 5 октября сгорел дом, гараж и автомобиль по ул. 8 Марта. Из-за плотной застройки огонь перекинулся на соседний участок и уничтожил крышу дома и надворные постройки. В садовом обществе «Вега-3» 6 октября из-за неправильной разделки печи огнем была уничтожена баня. В этот же день на ул. Ленина из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица в пожаре сгорели сараи на площади 108 кв. м. Повреждены карниз и оконные проемы дома №25 по ул. Ленина.

Утром 8 октября в частном доме по ул. 8 Марта в результате пожара повреждена крыша дома и надворные постройки на общей площади 200 кв.м. На пожаре погибла 72-летняя бердчанка.

Автор видео Галина Панчева

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что завершается дачный сезон. Поинтересовался у Степоненкова, есть ли какие-то замечания и необходимость усилить работу по мерам пожарной безопасности, связанной с уничтожением сухостоя.

Пожарные проводят рейды. Люди убирают участки, жгут траву, в основном, в бочках, грубых нарушений не выявлено, отметил Степоненков.

Первая задача — это информационная, подчеркнул мэр. Нужно расклеить объявления в пассажирском транспорте, на остановках. Сделать обращение к жителям. Началась ветреная погода. Нужно думать о безопасности.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
С начала года в Бердске в ДТП погибли 2 человека и травмированы 65 За смерть байкера к 3 годам колонии-поселения приговорил водителя ЗиЛа суд Бердска Создание детсадов на рабочих местах поддерживают 74% жителей Новосибирска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика