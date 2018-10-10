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Развиваем ребенка

Одних уроков в школе современному ребенку недостаточно. У всех детей есть увлечения, любознательность, стремление к новому. Их надо развивать и поддерживать.

10.10.2018 Нет комментариев






Развиваем ребенка
Одних уроков в школе современному ребенку недостаточно.
У всех детей есть увлечения, любознательность,
стремление к новому. Их надо развивать и поддерживать.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Изучая язык без практики, есть риск быстро утратить все
полученные знания. Язык – это инструмент, которым исключительно
важно постоянно пользоваться
Кроме общего владения языком, в иностранных школах
Бердска каждый желающий может улучшить английский в профессиональной сфере и при подготовке к международным экзаменам. Если вам часто приходится выступать пред публикой, отточить азы ораторского мастерства помогут курсы риторики.
Какие языки можно выучить в Бердске
Английский
Немецкий
Китайский
Японский
Испанский
Итальянский
Французский
Русский
РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ

Обзор популярных направлений в дополнительном образовании
Как научить ребенка быстро читать?
Скорочтение – это новая методика, которая позволяет быстро и эффективно осваивать незнакомые тексты. Благодаря комплексу различных приемов и упражнений у обучающегося не только увеличивается скорость чтения, но и развивается образная и ассоциативная память. Курсы подходят как для дошкольников, так и для учеников средних и старших классов.
Если малыши только начинают читать, причем осмысленно, то дети постарше работают над скоростью и пониманием прочитанного. Дошкольников учат сравнивать ранее известное с новой, прочитанной информацией. Они визуализируют фрагменты текста: представляют то, о чем читают. Занятия скорочтением развивают артикуляцию и внимание, подавляют регрессивное движение глаз.

Такое обучение в центрах развития стоит в среднем
3000 рублей в месяц.
Творчество решает психологические проблемы
Перспективным направлением сегодня становится арт-терапия. Занятия помогают ребенку выразить свои эмоции и справиться с психологическими проблемами путем творчества. Освободиться от напряжения, тревожности, бережно скорректировать поведение, снять страх оценки другими и сформировать хорошую самооценку – это лишь небольшой перечень того, на что направлена арт-терапия. Квалифицированные специалисты психологи работают с детьми через игру, сказку, рисунок, музыку, разнообразные виды творчества. Они учат опыту разрешения конфликтных ситуаций и развивают творческий потенциал.

Средняя стоимость месячного абонемента
на 8 занятий 4000 рублей.
Калькулятор в голове
Одно из новых направлений в дополнительном образовании – ментальная арифметика. Это готовая оригинальная система развития интеллекта, которая влияет на улучшение таких умственных способностей ребенка, как память, внимание, быстрый счет и скорость мыслительных процессов. Также она развивает интуицию и познавательные способности. Начинать занятия лучше с 4 лет, раньше не советуют, поскольку ребенок младше этого возраста еще не готов справиться с интенсивностью. Он может и вовсе потерять интерес. Смысл обучения ментальной арифметике состоит в научении считать в уме. Первоначально такие операции учат делать, перемещая косточки на счетах (абакусе) пальцами обеих рук. Затем дети мысленно представляют инструмент. Для решения задач им достаточно воображения. Отмечают, что при таких занятиях одновременно тренируются оба полушария мозга и ребенок становится успешнее по другим дисциплинам и творчеству. Курс ментальной арифметики рассчитан в среднем на два года, занятия проводятся два раза в неделю.

Средняя стоимость обучения – 5000 рублей в месяц.
важно
Ребенок, как чистый лист бумаги, готов принимать новое с большим желанием. Поэтому, чем больше возможностей для развития вы ему предоставите – тем лучше. Главное, чтобы ваш малыш развивался полноценно, всесторонне и гармонично.
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ

В спорте дети растут здоровыми и волевыми. Выбирая спортивную секцию, учитывайте пожелания ребенка
Как понять, что секция подходит вашему ребенку

Спорт - это отличная возможность выплеснуть энергию и провести время с друзьями. Ребенок социализируется и становится более ответственным.
- Выбирайте спортивную секцию для своих чад, исходя из их способностей и предпочтений, а не собственных желаний, - советует главный специалист отдела спорта Тамара Хохлова. - В игровой форме показывайте ребенку разные виды спорта и наблюдайте за тем, как он их принимает. Поплавайте в бассейне, предложите побороться, организуйте прогулку на лыжах или велосипедах, побегайте вместе. Видите, что сын с удовольствием гоняет мяч во дворе и любит коллектив, запишите в командные игровые виды спорта: баскетбол, футбол, хоккей. У дочки природная гибкость – может быть, гимнастика или акробатика придутся ей по душе? Постарайтесь понять, какие физические нагрузки нравятся вашим детям, соотнесите их с темпераментом ребенка. Это и поможет определиться с выбором спортивной секции.
Когда отдавать ребенка в спорт

Возраст набора в группы начальной физической подготовки по федеральным стандартам в бердских спортшколах:
• 6 лет - фигурное катание, художественная гимнастика, велоспорт (BMX)
• 7 лет - настольный теннис, футбол, плавание
• 8 лет - борьба, баскетбол, бадминтон
• 9 лет - волейбол, легкая атлетика, лыжи, биатлон
• 10 лет - тяжелая атлетика, бокс, велоспорт (маунтинбайк),
пауэрлифтинг, единоборства ММА
• 10-13 лет - фехтование, парусный спорт
Многие виды восточных единоборств ждут детей уже с 4 лет.
важно
Перед тем как записать ребенка в секцию,
проконсультируйтесь с врачом.
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