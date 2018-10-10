Развиваем ребенка

Калькулятор в голове



Одно из новых направлений в дополнительном образовании – ментальная арифметика. Это готовая оригинальная система развития интеллекта, которая влияет на улучшение таких умственных способностей ребенка, как память, внимание, быстрый счет и скорость мыслительных процессов. Также она развивает интуицию и познавательные способности. Начинать занятия лучше с 4 лет, раньше не советуют, поскольку ребенок младше этого возраста еще не готов справиться с интенсивностью. Он может и вовсе потерять интерес. Смысл обучения ментальной арифметике состоит в научении считать в уме. Первоначально такие операции учат делать, перемещая косточки на счетах (абакусе) пальцами обеих рук. Затем дети мысленно представляют инструмент. Для решения задач им достаточно воображения. Отмечают, что при таких занятиях одновременно тренируются оба полушария мозга и ребенок становится успешнее по другим дисциплинам и творчеству. Курс ментальной арифметики рассчитан в среднем на два года, занятия проводятся два раза в неделю.



Средняя стоимость обучения – 5000 рублей в месяц.

