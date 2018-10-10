Развиваем ребенка

Одних уроков в школе современному ребенку недостаточно. У всех детей есть увлечения, любознательность, стремление к новому. Их надо развивать и поддерживать.
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Как научить ребенка быстро читать?
Скорочтение – это новая методика, которая позволяет быстро и эффективно осваивать незнакомые тексты. Благодаря комплексу различных приемов и упражнений у обучающегося не только увеличивается скорость чтения, но и развивается образная и ассоциативная память. Курсы подходят как для дошкольников, так и для учеников средних и старших классов.
Если малыши только начинают читать, причем осмысленно, то дети постарше работают над скоростью и пониманием прочитанного. Дошкольников учат сравнивать ранее известное с новой, прочитанной информацией. Они визуализируют фрагменты текста: представляют то, о чем читают. Занятия скорочтением развивают артикуляцию и внимание, подавляют регрессивное движение глаз.
Такое обучение в центрах развития стоит в среднем
3000 рублей в месяц.
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Творчество решает психологические проблемы
Перспективным направлением сегодня становится арт-терапия. Занятия помогают ребенку выразить свои эмоции и справиться с психологическими проблемами путем творчества. Освободиться от напряжения, тревожности, бережно скорректировать поведение, снять страх оценки другими и сформировать хорошую самооценку – это лишь небольшой перечень того, на что направлена арт-терапия. Квалифицированные специалисты психологи работают с детьми через игру, сказку, рисунок, музыку, разнообразные виды творчества. Они учат опыту разрешения конфликтных ситуаций и развивают творческий потенциал.
Средняя стоимость месячного абонемента
на 8 занятий 4000 рублей.
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Калькулятор в голове
Одно из новых направлений в дополнительном образовании – ментальная арифметика. Это готовая оригинальная система развития интеллекта, которая влияет на улучшение таких умственных способностей ребенка, как память, внимание, быстрый счет и скорость мыслительных процессов. Также она развивает интуицию и познавательные способности. Начинать занятия лучше с 4 лет, раньше не советуют, поскольку ребенок младше этого возраста еще не готов справиться с интенсивностью. Он может и вовсе потерять интерес. Смысл обучения ментальной арифметике состоит в научении считать в уме. Первоначально такие операции учат делать, перемещая косточки на счетах (абакусе) пальцами обеих рук. Затем дети мысленно представляют инструмент. Для решения задач им достаточно воображения. Отмечают, что при таких занятиях одновременно тренируются оба полушария мозга и ребенок становится успешнее по другим дисциплинам и творчеству. Курс ментальной арифметики рассчитан в среднем на два года, занятия проводятся два раза в неделю.
Средняя стоимость обучения – 5000 рублей в месяц.
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