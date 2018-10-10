Травмы получили 10 детей в 10 ДТП с начала года на дорогах Бердска

По причине наезда на препятствие в Бердске произошло 4 ДТП
За 9 месяцев 2018 года на территории Бердска зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и 65 человек травмировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 93 ДТП, 6 смертей и 133 человека пострадавших. Об этом сегодня, 10 октября, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в группе по пропаганде областного полка ДПС.
По вине водителей с начала года произошло 42 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 60 человек травмировано (в 2017-м — 86 ДТП, 6 человек погибло и 126 человек травмировано).
По вине водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, повлекшее травмирование двух человек (в прошлом году — 3 ДТП, 3 человека пострадали).
По вине пешеходов произошло 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 человек травмировано (за 9 месяцев 2017-го — 5 ДТП, 5 человек пострадали).
По видам ДТП распределились следующим образом:
Столкновение -25;
Наезд на препятствие — 4;
Наезд на пешехода — 16;
Наезд на велосипедиста — 3.
Основные причины ДТП:
— по дорожным условиям – 29;
— без права управления – 3;
— нарушение правил расположение ТС на проезжей части – 3;
— несоблюдение скоростного режима движения – 4;
— выезд на встречную полосу движения – 1;
— несоблюдение очерёдности проезда – 13;
— из-за технической неисправности ТС- 1.
С участием детей в возрасте до 16 лет произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период 2017 года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 14 ДТП, в которых 15 детей пострадали.
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