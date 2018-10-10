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Травмы получили 10 детей в 10 ДТП с начала года на дорогах Бердска

Согласно статистике число дорожных аварий за год сократилось вдвое. Остается высоким количество наездов на пешеходов.

10.10.2018 Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев
 
Травмы получили 10 детей в 10 ДТП с начала года на дорогах Бердска

По причине наезда на препятствие в Бердске произошло 4 ДТП

За 9 месяцев 2018 года на территории Бердска зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и 65 человек травмировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 93 ДТП, 6 смертей и 133 человека пострадавших. Об этом сегодня, 10 октября, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в группе по пропаганде областного полка ДПС.

По вине водителей с начала года произошло 42 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 60 человек травмировано (в 2017-м —  86 ДТП, 6 человек погибло и 126 человек травмировано).

По вине водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, повлекшее травмирование двух человек (в прошлом году — 3 ДТП, 3 человека пострадали).

По вине пешеходов произошло 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 человек травмировано (за 9 месяцев 2017-го — 5 ДТП, 5 человек пострадали).

По видам ДТП распределились следующим образом:

Столкновение -25;

Наезд на препятствие — 4;

Наезд на пешехода — 16;

Наезд на велосипедиста — 3.

Основные причины ДТП:

— по дорожным условиям – 29;

— без права управления – 3;

— нарушение правил расположение ТС на проезжей части – 3;

— несоблюдение скоростного режима движения – 4;

— выезд на встречную полосу движения – 1;

— несоблюдение очерёдности проезда – 13;

— из-за технической неисправности ТС- 1.

С участием детей в возрасте до 16 лет произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период 2017 года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 14 ДТП, в которых 15 детей пострадали.


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