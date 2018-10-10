Еду в гараж: Высадил из автобуса №5 вечером двух девочек водитель в Бердске

Вечером 8 октября не довез двух подростков до нужной им остановки водитель автобуса №5 в Бердске.

— У моей 16-летней дочери закончилась тренировка в ЛДС в 20.00. Вместе с подругой они пошли на остановку «Техникум». Дочь мне позвонила и сказала, что ждет автобус. Я посмотрела по мультипассу и увидела, что автобус №5 ушел на «Юбилейный». Сказала, что он уже движется в их сторону, так что нужно подождать. Затем, когда позвонила дочери снова, она ответила, что уже в автобусе, но появились какие-то проблемы, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 10 октября Елена Иванова.

Позже школьница рассказала матери, что водитель спросил у них, до какой остановки им нужно доехать. Девочки ответили, что до «Универмага». Водитель сказал, что едет в гараж, тогда подростки попросили высадить их на «Торговом центре». Автобус остановился даже не на остановке, а возле магазина «Продсиб», получается как раз между «Жилмассивом» и «Торговым центром», отметила Елена Ивановна.

— Девочки стоят и не знают, в какую сторону им податься. Побежали к остановке «Торговый центр» и сели на маршрутку. Я в это время отслеживала движение муниципального автобуса. С «Торгового центра» он поехал на заправку, а затем двинулся совсем в другую сторону. Я позвонила диспетчеру БАТП и попросила разобраться в произошедшей ситуации. На следующий день я позвонила в транспортный отдел администрации, и специалист пообещала разобраться с этим вопросом. Чуть позже сообщила, что информация доведена до директора БАТП. Через полчаса мне позвонила директор. Но ситуацию описала совершенно иначе. Предположила, что дочь может лгать. И предложила встретиться, чтобы выяснить правду. Я возмутилась: почему детей высадили, когда на улице уже было темно? Несмотря на их возраст. Если положен идти маршрут, то он и должен идти. А заправляться водитель должен в обеденный перерыв несмотря ни на что. Я посоветовала директору БАТП посмотреть маршрут по ГЛОНАССу. И после этого можно будет разговаривать. После директор принесла извинения. Сказала, что водитель действительно не следовал по маршруту. Объяснила, что разберутся в данной ситуации. Но меня это не устроило. Ведь моему ребенку еще заниматься в ЛДС придется 2 года. И все это время пользоваться общественным транспортом. Проблемы с транспортом нужно решать. Если есть расписание, то водители его должны соблюдать, — акцентировала Иванова.

По словам бердчанки, данный случай стал для нее последней каплей. За два месяца ее дочь уже третий раз сталкивается с подобной ситуацией на общественном транспорте. Вечером невозможно уехать ни на 15, ни на 18 маршрутке.

Ситуация была несколько иная, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» директор БАТП Елена Бороздина. Водитель предупредил девчонок, что он едет через заправку. Они попросили высадить их на Торговом центре, что он и сделал. Водитель предположил, что девочки куда-то торопились, так как, когда они вышли из автобуса, то бросились бегом к остановке.

— Мы с Еленой вчера общались, все выяснили, вопросов нет. Дети не маленькие, сами приняли решение выйти. Водитель не отказывался везти их дальше, просто ему нужно было заправиться на АЗС по ул. Павлова, чтобы не было холостого пробега. Я здесь проблемы не вижу. Был бы на их месте маленький школьник, которого кондуктор высадил из автобуса — это было бы недопустимо. А здесь дети вышли сами. И водитель не имел права их удерживать. Он не взял с девочек оплату за проезд. У детей остались деньги. Они сели в другую маршрутку и уехали, куда им было нужно. Я беседовала с водителем. Приглашала Елену к себе. Предлагала встретиться и даже была готова подъехать, куда она скажет, привезти водителя и разобраться в этой ситуации. Но она отказалась, сославшись на нехватку времени, — сообщила Бороздина.