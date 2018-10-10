Производить российское оружие‍ хотят в США

Силы специального назначения армии США хотят запустить производство российского оружия, пишет National Interest.

Сообщается, что Командование специальных операций США (ГУ СпН) уже предложило гранты компаниям, которые могут «раскрыть и улучшить технологию пулемета Калашникова, модернизированного крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес», и произвести их копии».

При этом американские военные требуют, чтобы потенциальные будущие производители сами смогли раздобыть чертежи, необходимые детали и материалы — со стороны ГУ СпН в этом не будет никакой помощи.

Отмечается также, что основным из условий финансирования компаний-кандидатов в случае их успеха будет изготовление копий российского оружия строго на территории США с использованием деталей и материалов, сделанных также внутри страны. Кроме того, к производству будут допускаться лишь американские граждане.

Издание не исключает, что два российских пулемета — это только начало и в дальнейшем Командованию специальных операций могут потребоваться копии других иностранных вооружений.

Журнал выдвигает теорию, что, вероятно, инициатива связана с тем, что США намерены снабжать копиями различные группировки в нестабильных регионах вроде Сирии или Ирака, однако при этом Вашингтон не желает «клянчить российское оружие на рынке вооружений».

В концерне «Калашников» заявили, что подобные желания лишний раз подчеркивают надежность и качество российского оружия. В свою очередь, в госкорпорации «Ростех» заявили, что возможное производство крупнокалиберных пулеметов НСВ «Утес» без обращения в Рособоронэкспорт будет незаконным копированием разработок и воровством.

Источник: РИА Новости