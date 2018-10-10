КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ком квартиру в центре
Продам СТУДИЮ
Продам 2-комнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам комнату 89137313888 Ирина
Продам 3х комнатную квартиру в Центре!
Продам 1 комнатную квартиру в Бердском санатории!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За смерть байкера к 3 годам колонии-поселения приговорил водителя ЗиЛа суд Бердска

Создание детсадов на рабочих местах поддерживают 74% жителей Новосибирска

Толстым туристам запретили ездить на ослах в Греции

Объявления с призывом не жечь траву на дачах развесят на остановках в Бердске

Украинцы стали меньше ненавидеть Россию

Развиваем ребенка

Травмы получили 10 детей в 10 ДТП с начала года на дорогах Бердска

ОСАГО подорожает сильнее ожидаемого в 2019 году

Производить российское оружие‍ хотят в США

Еду в гараж: Высадил из автобуса №5 вечером двух девочек водитель в Бердске

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Производить российское оружие‍ хотят в США

Американские военные требуют, чтобы потенциальные будущие производители сами смогли раздобыть чертежи, необходимые детали и материалы.

10.10.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Производить российское оружие‍ хотят в США
Силы специального назначения армии США хотят запустить производство российского оружия, пишет National Interest.

Сообщается, что Командование специальных операций США (ГУ СпН) уже предложило гранты компаниям, которые могут «раскрыть и улучшить технологию пулемета Калашникова, модернизированного крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес», и произвести их копии».

При этом американские военные требуют, чтобы потенциальные будущие производители сами смогли раздобыть чертежи, необходимые детали и материалы — со стороны ГУ СпН в этом не будет никакой помощи.

Отмечается также, что основным из условий финансирования компаний-кандидатов в случае их успеха будет изготовление копий российского оружия строго на территории США с использованием деталей и материалов, сделанных также внутри страны. Кроме того, к производству будут допускаться лишь американские граждане.
Издание не исключает, что два российских пулемета — это только начало и в дальнейшем Командованию специальных операций могут потребоваться копии других иностранных вооружений.

Журнал выдвигает теорию, что, вероятно, инициатива связана с тем, что США намерены снабжать копиями различные группировки в нестабильных регионах вроде Сирии или Ирака, однако при этом Вашингтон не желает «клянчить российское оружие на рынке вооружений».

В концерне «Калашников» заявили, что подобные желания лишний раз подчеркивают надежность и качество российского оружия. В свою очередь, в госкорпорации «Ростех» заявили, что возможное производство крупнокалиберных пулеметов НСВ «Утес» без обращения в Рособоронэкспорт будет незаконным копированием разработок и воровством.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
С начала года в Бердске в ДТП погибли 2 человека и травмированы 65 За смерть байкера к 3 годам колонии-поселения приговорил водителя ЗиЛа суд Бердска Создание детсадов на рабочих местах поддерживают 74% жителей Новосибирска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика