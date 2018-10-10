Почему все кладбище завалено кучами мусора? По какому графику их убирают?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала

7 октября в очередной раз ездили на кладбище, занимались уборкой могилок.

При входе имеются бесплатные мешки для сбора мусора. Посетители их регулярно используют.

Только непонятно, как часто вывозится мусор с кладбища? Везде навалено горы мешков, листвы, веток и т.д. Хотелось бы через вашу газету поднять данный вопрос ?