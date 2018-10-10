Спасибо за кошелек! Замечательные люди живут и работают в нашем городе!

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Хочу сказать большое спасибо администрации магазина Магнит на ул. Островского и покупателю, который вечером 9 октября в 19-40 ч. нашел кошелек на столе для покупателей. Кошелек ко мне вернулся в течение 20 минут! (храните в кошельке бумажку с номером телефона).

Наличных было не много, но была карта и много нужных бумажек. Мне сэкономили кучу нервов и времени! Ещё раз огромное спасибо! Замечательные люди живут и работают в нашем городе!