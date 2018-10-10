Бросали покрышки с горевшей лоджии в микрорайоне Молодежном Бердска

Горела лоджия на 8 этаже дома №4/9 по ул. Боровой 10 сентября в Бердске.

Прибывшие на место пожарные быстро локализовали возгорание. В начале 12 утра пожарные сбрасывали с лоджии автомобильные покрышки.

Как удалось узнать «Курьер. Среда. Бердск», в результате пожара никто не пострадал. Хотя на месте находилась скорая помощь.

Автор видео Галина Панчева



Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков, на момент пожара в квартире находилась хозяйка. Она и сообщила в пожарную часть о возгорании. Звонок поступил в 11.04.

Возгорание произошло на лоджии. Пострадали только лоджия и оконный блок. В квартиру огонь не проник. Площадь пожара составила 7 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

Автор видео Галина Панчева



В настоящее время на месте работает пожарный дознаватель.