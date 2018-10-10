КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3х комнатную квартиру в Центре!
Продам 1 комнатную квартиру в Бердском санатории!
СРОЧНО!!!! Продам студию 89138984582
Продам 1-ю квартиру!
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 2-комнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бросали покрышки с горевшей лоджии в микрорайоне Молодежном Бердска

Откачали пострадавшего на пожаре в квартире пятиэтажки под Бердском

Суд обязал Абрамовича доплатить €1,2 млн налогов за недвижимость во Франции

Вандалы осквернили кладбище советских солдат в Польше

ЦБ: на отток капиталов из России влиюят медиа, а не санкции

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Не уволила прокурора Бердска Генпрокуратура

Горит квартира на 8 этаже в микрорайоне Молодежном Бердска

Пожаловаться генпрокурору о нарушении своих прав могут жители Бердска

Стивен Сигал не верит в сговор Трампа и Путина

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Бросали покрышки с горевшей лоджии в микрорайоне Молодежном Бердска

Хозяйка квартиры была дома, когда загорелась лоджия. В пожаре никто не пострадал.(ВИДЕО)

10.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
Бросали покрышки с горевшей лоджии в микрорайоне Молодежном Бердска

Задымление на лоджии было довольно сильным

Горела лоджия на 8 этаже дома №4/9 по ул. Боровой 10 сентября в Бердске.

Прибывшие на место пожарные быстро локализовали возгорание. В начале 12 утра пожарные сбрасывали с лоджии автомобильные покрышки.

Как удалось узнать «Курьер. Среда. Бердск», в результате пожара никто не пострадал. Хотя на месте находилась скорая помощь.

Автор видео Галина Панчева

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков, на момент пожара в квартире находилась хозяйка. Она и сообщила в пожарную часть о возгорании. Звонок поступил в 11.04.

Возгорание произошло на лоджии. Пострадали только лоджия и оконный блок. В квартиру огонь не проник. Площадь пожара составила 7 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

Автор видео Галина Панчева

В настоящее время на месте работает пожарный дознаватель.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Почему все кладбище завалено кучами мусора? По какому графику их убирают? Бросали покрышки с горевшей лоджии в микрорайоне Молодежном Бердска Спасибо за кошелек! Замечательные люди живут и работают в нашем городе!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Покупать много - выгодно!! или Комплектом дешевле!
RBT.ru - реальный-магазин бытовой техники и электроники с интернет-ценами
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика